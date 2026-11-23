İngiltere'nin Manchester şehrinde ABD'li rapçi Don Toliver'in verdiği konser gecesi olaylı bitti. Toliver'ın Manchester'daki bir konser salonundaki performansı, izleyicilerin göz ve solunum yollarını etkileyen şüpheli madde nedeniyle planlanandan erken sona erdi.

ONLARCA KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Manchester Polisi, başta biber gazı olduğundan şüphelenilen madde nedeniyle 50 kişinin olay yerinde tedavi altına alındığını, bir kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Olayla ilgili acil durum ilan eden polis, başta biber gazı olduğu düşünülen maddeyle ilgili incelemenin sürdüğünü de duyurdu.

BÖLGEYE UZMANLAR SEVK EDİLDİ

Kuzey Batı Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada ise bölgeye tehlikeli madde uzmanlarının yönlendirildiği belirtildi.

YÜZLERİNİ KAPATIP KAÇIŞTILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de konser alanındaki bir grup insanın sahnede performans sürerken hızlı şekilde kaçıştığı, bazılarının ise ağzını ve yüzünü elleriyle kapattığı görüldü.