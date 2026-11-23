Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncular da belirleniyor.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda performansıyla bekleneni bir türlü veremeyen Leroy Sane için ocak ayında ayrılık gündemde.
Geçen sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Alman yıldız, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un da taraftarların da gözünden düşen 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında gönderilmesi için harekete geçilmesi bekleniyor.
Takımda önemli eksikler bulunmasına rağmen Samsunspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Sane, sonradan oyuna dahil oldu.
Ancak sahada kaldığı sürede yaptığı top kayıplarıyla öne çıktı. Bu performans, Alman futbolcuya yönelik eleştirileri daha da artırdı.
Önemli eksiklere rağmen ilk 11'de kendisine yer bulamaması da teknik heyetin Sane'ye güveninin azaldığı şeklinde yorumlandı.
2025 yaz transfer döneminde Cimbom'a bedelsiz olarak transfer olan Sane, bu yıl tek golünü (2026 Nisan) Kocaelispor'a karşı kaydetti.
30 yaşındaki Sane, sarı-kırmızılı forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 59 karşılaşmada görev aldı. 3,962 dakika süre alan Alman futbolcu, rakip takım ağlarını 7 kez havalandırırken, 9 da asist katkısı üretmeyi başardı.