Galatasaray devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncular da belirleniyor.

LEROY SANE YOLCU

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda performansıyla bekleneni bir türlü veremeyen Leroy Sane için ocak ayında ayrılık gündemde.

Geçen sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Alman yıldız, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı.

TEKNİK HEYETİN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Teknik direktör Okan Buruk'un da taraftarların da gözünden düşen 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında gönderilmesi için harekete geçilmesi bekleniyor.

SAMSUN MAÇINA YEDEK BAŞLADI

Takımda önemli eksikler bulunmasına rağmen Samsunspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Sane, sonradan oyuna dahil oldu.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Ancak sahada kaldığı sürede yaptığı top kayıplarıyla öne çıktı. Bu performans, Alman futbolcuya yönelik eleştirileri daha da artırdı.

Önemli eksiklere rağmen ilk 11'de kendisine yer bulamaması da teknik heyetin Sane'ye güveninin azaldığı şeklinde yorumlandı.

TEK GOLÜ KOCAELİSPOR'A

2025 yaz transfer döneminde Cimbom'a bedelsiz olarak transfer olan Sane, bu yıl tek golünü (2026 Nisan) Kocaelispor'a karşı kaydetti.

KARİYERİ

30 yaşındaki Sane, sarı-kırmızılı forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 59 karşılaşmada görev aldı. 3,962 dakika süre alan Alman futbolcu, rakip takım ağlarını 7 kez havalandırırken, 9 da asist katkısı üretmeyi başardı.