İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu, ana arterler, bağlantı yolları ve sahil güzergahlarında ulaşımda aksamalara neden oluyor. Bu sebeple şehrin en çok kullanılan yollarından olan TEM Otoyolu'nda emniyet şeritleri bazı kesimlerde kaldırıldı.

YENİ ŞERİT ORTAYA ÇIKARILDI

TEM Seyrantepe mevkisinde Ankara ve Edirne yönüne emniyet şeritleri kaldırılarak yeni şerit ortaya çıkarıldı. Yeni şeritte kısmen sollama yasağı bulunuyor.

CEZA KESİLMEYECEK

Emniyet şeridinin kaldırılmasının ardından yol kenarındaki kameralar aracılığıyla ceza kesilmeyecek. Özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ve Seyrantepe geçişinde 3 olan şerit sayısı, emniyet şeridinin kaldırılmasıyla 4 şeride çıkarılmış oldu.

Emniyet şeridinin yasal olarak normal trafik şeridine dahil edilmesiyle birlikte, bölgedeki EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kameralarının bu şeridi kullanan araçlara ceza kesilmeyecek. 5 Kasım'dan alınan karar yürürlüğe girdi ve yolda yeni trafik kuralları uygulanıyor.

Yapılan çalışmayla birlikte TEM Gaziosmanpaşa Kavşağı ve Seyrantepe Kavşağı arasında yakıt tasarrufu ve zaman kaybının önüne geçişmesi için şerit düzenlemesi yapıldı.