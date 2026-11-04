Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı sağanak uyarısının ardından birçok kentte yağışlar başladı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak sabah saatlerinde daha da şiddetlendi. Kentte sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar ve sağanak nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı.

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HABERİN ÖZETİ Sağanak İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 89'a çıktı Meteoroloji'nin sağanak uyarısının ardından İstanbul'da başlayan şiddetli yağışlar, kentteki trafiği durma noktasına getirerek yoğunluğa neden oldu. İstanbul'da gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetlenen sağanak, işe ve okula giden sürücüleri olumsuz etkiledi. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk %78'e, Anadolu Yakası'nda %89'a, Avrupa Yakası'nda ise %71'e çıktı.

BAZI BÖLGELERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. Maltepe ile Kartal ve Pendik ile Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara istikametinde Ferhatpaşa'dan Sultanbeyli'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar istikametinde Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk ise Ataşehir'den başlıyor.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Bakırköy ve Zeytinburnu ile Şişli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor. Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma için duraklarda bekleyenler de yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 78'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.