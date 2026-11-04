TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:02

Sağanak İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 89'a çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetini daha da arttıran sağanak nedeniyle megakentte trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a çıktı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:02

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı sağanak uyarısının ardından birçok kentte yağışlar başladı. 'da gece saatlerinde başlayan sağanak sabah saatlerinde daha da şiddetlendi.  Kentte sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar ve sağanak nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında , ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı.

HABERİN ÖZETİ

Sağanak İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 89'a çıktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji'nin sağanak uyarısının ardından İstanbul'da başlayan şiddetli yağışlar, kentteki trafiği durma noktasına getirerek yoğunluğa neden oldu.
İstanbul'da gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetlenen sağanak, işe ve okula giden sürücüleri olumsuz etkiledi.
Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk %78'e, Anadolu Yakası'nda %89'a, Avrupa Yakası'nda ise %71'e çıktı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Sağanak İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 89'a çıktı

BAZI BÖLGELERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Özellikle ve 'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.

Sağanak İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 89'a çıktı

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. Maltepe ile Kartal ve Pendik ile Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara istikametinde Ferhatpaşa'dan Sultanbeyli'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar istikametinde Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

Sağanak İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 89'a çıktı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk ise Ataşehir'den başlıyor.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Bakırköy ve Zeytinburnu ile Şişli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Sağanak İstanbul trafiğini kilitledi: Yoğunluk yüzde 89'a çıktı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor. Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma için duraklarda bekleyenler de yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 78'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında yükseliş başladı: ABD seçimleri dengeleri değiştirdi
4 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji 'sağanak çok kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: 2 kente turuncu, 21 kente sarı kod
ABD ara seçimlerini Demokratlar kazandı! Donald Trump yenilgiyi kabul etti
ETİKETLER
#İstanbul
#tem otoyolu
#fatih sultan mehmet köprüsü
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#d-100 kara yolu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.