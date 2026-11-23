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İstanbul
ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen Kasım 2026 Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları yayımlandı. Katılımcılara, "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisine oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın 10,8 puan önünde yer aldı. Araştırmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 7,8, Selahattin Demirtaş ise yüzde 7,6 oy oranına ulaştı.
ASAL Araştırma'nın paylaştığı sonuçlara göre adayların oy oranları şöyle sıralandı:
ASAL Araştırma'nın paylaştığı geçmiş anket verilerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sıradaki yerini koruduğu görüldü. Erdoğan'ın oy oranı Temmuz 2025'te yüzde 35,4, Eylül 2025'te yüzde 37,7, Mart 2026'da ise yüzde 37,9 olarak ölçüldü.
Ekim 2026'da yüzde 36,3 olarak kaydedilen Erdoğan'ın oy oranı, son ankette yüzde 34,4'e geriledi. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, araştırmada rakiplerinin önünde yer aldı.