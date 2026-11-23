ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen Kasım 2026 Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları yayımlandı. Katılımcılara, "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisine oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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HABERİN ÖZETİ Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: Cumhurbaşkanı Erdoğan rakiplerine fark attı ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan Kasım 2026 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın 10,8 puan önünde yer aldı. Anket, katılımcılara "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisine oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltilerek yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan %34,4 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, onu %23,6 ile Mansur Yavaş takip etti. Ekrem İmamoğlu %15,5, Özgür Özel %7,8 ve Selahattin Demirtaş %7,6 oy oranına ulaştı. Geçmiş ASAL Araştırma anket verilerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sıradaki yerini koruduğu belirtildi. Erdoğan'ın oy oranı Ekim 2026'daki %36,3'ten son ankette %34,4'e gerilemiş olsa da rakiplerinin önünde kaldı.

ERDOĞAN EN YAKIN RAKİBİNE 10,8 PUAN FARK ATTI

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın 10,8 puan önünde yer aldı. Araştırmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 7,8, Selahattin Demirtaş ise yüzde 7,6 oy oranına ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ANKETİNDE KİM NE KADAR OY ALDI?

ASAL Araştırma'nın paylaştığı sonuçlara göre adayların oy oranları şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: %34,4

Mansur Yavaş: %23,6

Ekrem İmamoğlu: %15,5

Özgür Özel: %7,8

Selahattin Demirtaş: %7,6

Müsavat Dervişoğlu: %2,6

Yavuz Ağıralioğlu: %2,2

Fatih Erbakan: %1,9

Ümit Özdağ: %1,8

Diğer: %2,6

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEP İLK SIRADA

ASAL Araştırma'nın paylaştığı geçmiş anket verilerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sıradaki yerini koruduğu görüldü. Erdoğan'ın oy oranı Temmuz 2025'te yüzde 35,4, Eylül 2025'te yüzde 37,7, Mart 2026'da ise yüzde 37,9 olarak ölçüldü.

Ekim 2026'da yüzde 36,3 olarak kaydedilen Erdoğan'ın oy oranı, son ankette yüzde 34,4'e geriledi. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, araştırmada rakiplerinin önünde yer aldı.