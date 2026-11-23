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İstanbul
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayınlanan hava tahmin raporu bir uyarı niteliğinde. Çünkü bir iki içinde iki mevsim yaşanacak. Sabah vatandaşlar gözünü bahara açarken, akşam yatağa kış havasıyla girilecek.
Aralık ayına kısa süre kala İstanbul, Balkanlar’dan gelen serin havanın etkisi altına giriyor. AKOM tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre gün içerisinde 20 derece civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkları öğle saatlerinden sonra 8-10 derece birden azalacak.
Hava sıcaklıkları hızla düşerken, beraberinde fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Özellikle akşam saat 18.00’den sonra görülecek yağışların kısa süreli ve şiddetli şekilde etkili olabileceği tahmin ediliyor.
24 Kasım 2026 Salı: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 10 derece.
25 Kasım 2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 13 derece.
26 Kasım 2026 Perşembe: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 14 derece.
27 Kasım 2026 Cuma: Parçalı Bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 10, en yüksek 16 derece.
28 Kasım 2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 10, en yüksek 13 derece.
29 Kasım 2026 Pazar: Fırtına, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 6, en yüksek 13 derece.