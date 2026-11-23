İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayınlanan hava tahmin raporu bir uyarı niteliğinde. Çünkü bir iki içinde iki mevsim yaşanacak. Sabah vatandaşlar gözünü bahara açarken, akşam yatağa kış havasıyla girilecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM İstanbul için saat vererek uyardı! Sabah bahar, akşam kış yaşanacak AKOM'un hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da gün içinde 20 derece civarındaki hava sıcaklığı öğleden sonra hızla düşerek yerini fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Balkanlar’dan gelen serin havanın etkisiyle sıcaklıklar öğle saatlerinden sonra 8-10 derece birden azalacak. Sıcaklık düşüşüyle birlikte fırtına ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yağışların özellikle akşam saat 18.00’den sonra kısa süreli ve şiddetli şekilde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Haftalık raporda 24 Kasım Salı gününün sabah yağmurlu, 29 Kasım Pazar gününün ise fırtına ve sağanak yağmurlu geçeceği belirtiliyor.

HAVA SICAKLIĞI ÖĞLEDEN SONRA HIZLA DÜŞECEK

Aralık ayına kısa süre kala İstanbul, Balkanlar’dan gelen serin havanın etkisi altına giriyor. AKOM tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre gün içerisinde 20 derece civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkları öğle saatlerinden sonra 8-10 derece birden azalacak.

FIRTINA VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Hava sıcaklıkları hızla düşerken, beraberinde fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Özellikle akşam saat 18.00’den sonra görülecek yağışların kısa süreli ve şiddetli şekilde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

24 Kasım 2026 Salı: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 10 derece.

25 Kasım 2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı ise en düşük 5, en yüksek 13 derece.

26 Kasım 2026 Perşembe: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 14 derece.

27 Kasım 2026 Cuma: Parçalı Bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 10, en yüksek 16 derece.

28 Kasım 2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 10, en yüksek 13 derece.

29 Kasım 2026 Pazar: Fırtına, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 6, en yüksek 13 derece.