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İstanbul
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camii'nde sabah namazı saatlerinde meydana gelen olayda; namaz kılmak için camiye gelen vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etmişti.
Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., park edilen araç sebebiyle beklemek zorunda kalmıştı. Araç sahibinin gelmesi üzerine öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulunmuştu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen tepkisini sürdüren F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" demişti.
Ardından dubaları yere fırlatan F.K.'nin cami imamına da hakaret ettiği öğrenilmişti. Olayın ardından F.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan F.K., bugün adliyeye sevk edildi.