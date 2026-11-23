Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde aracıyla seyir halinde olan sürücünün karşısına, tırın arkasından aniden bir otomobil çıktı. Trafik kurallarını ihlal ederek ilerleyen otomobilin sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Ancak tır sürücüsünün karşıdan gelen aracı fark ederek yaptığı manevra olası bir facianın önüne geçti. Tehlike ve heyecan dolu o anlar ise araç kamerasına yansıdı.