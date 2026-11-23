Saniyelerle ölümden döndüler: Hatay'da tır şoförünün son an manevrası faciayı önledi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde aracıyla seyir halinde olan sürücünün karşısına, tırın arkasından aniden bir otomobil çıktı. Trafik kurallarını ihlal ederek ilerleyen otomobilin sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Ancak tır sürücüsünün karşıdan gelen aracı fark ederek yaptığı manevra olası bir facianın önüne geçti. Tehlike ve heyecan dolu o anlar ise araç kamerasına yansıdı.