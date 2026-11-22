Emekli Albay Orkun Özeller, kitap fuarına katılmak için gittiği Kastamonu'da beklemediği bir durumla karşılaştı.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadaki paylaşımı sebebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Özeller gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen Özeller, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Özeller, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HULUSİ AKAR'IN CUMHURBAŞKANI ADAYI OALCAĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Özeller, 20 Kasım'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TBMM Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, emekli askerler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak önerileceğini iddia etmişti. Özeller'in gözaltına alınmasının bu paylaşım nedeniyle olduğu öne sürüldü.

Özeller, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Bazı emekli silah arkadaşlarım ciddi bir hazırlık içinde olduklarını duydum. Cumhurbaşkanı adayları olarak Hulusi Akar’ı önermeye hazırlık yaptıklarını söylediler. Neden, diye sordum Mevcut Cumhurbaşkanın tekrar adaylığı durumunda onunla yarışmasını görmek istiyoruz dediler. Bana da mantıklı geldi"