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İstanbul
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde amatör sahada düzenlenen Domaniç köyleri futbol turnuvasında kavga çıktı. Güneyköy ile Çokköy takımları arasında oynanan maç sırasında taraftarlar birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, polis kalabalığı dağıtarak bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan gergin anlar ise kameraya anbean yansıdı.