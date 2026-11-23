Ege Denizi'nde gece yarısı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Muğla açıklarında deprem oldu! AFAD verileri açıkladı Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gece yarısı 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 02.42'de kaydedildi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı. Depremin derinliği 9,43 kilometre olarak belirlendi.

MUĞLA DEPREM İLE SARSILDI

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.42'de Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Bodrum ilçesine 66,74 kilometre mesafedeki depremin derinliği 9,43 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2124651878495420492

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Muğla'daki depremin 4,1 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Kandilli, depremin 15,5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.