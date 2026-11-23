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İstanbul
Ege Denizi'nde gece yarısı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.42'de Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Bodrum ilçesine 66,74 kilometre mesafedeki depremin derinliği 9,43 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2124651878495420492
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Muğla'daki depremin 4,1 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Kandilli, depremin 15,5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.