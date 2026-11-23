Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76. Kabine Toplantısı'nın ardından gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomi politikaları, 2027 bütçesi, savunma sanayisi yatırımları, uluslararası temaslar ve Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından konuştu: Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76. Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor. Ayrıntılar geliyor...

2027 BÜTÇESİ VE EKONOMİK HEDEFLER GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 76'ncı toplantısını az evvel tamamladık.

Toplantımızda geride bıraktığımız iki hafta boyunca ülkemiz içinde ve dünya siyasetinde yaşanan önemli gelişmeleri ele aldık. Global ekonominin kabuk değiştirdiği mevcut ortamda Türk sanayisini güçlendirmeye yönelik projelerimizi değerlendirdik. Hükûmet olarak Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'nin sanayisini büyütmek; aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz.

Üretim kapasitemizin korunması birinci önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Önceki ay 12'nci Kalkınma Planı esas alınarak güncellenen Orta Vadeli Program'ı kamuoyumuzla paylaştık. 2027 bütçemizi çiftçisi, işçisi, esnafı, sanayicisi, çalışanı ve emeklisiyle halkımızın tamamının ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladık. Ekonomide dayanıklılığın korunması ve güçlendirilmesini hedefleyen 2027 bütçemizin görüşmeleri Gazi Meclisimizde devam ediyor.

MUHALEFETE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ELEŞTİRİSİ

Milletimiz de olan biteni yakından takip ediyor. Sadece Plan ve Bütçe Komisyonuna yansıyan görüntülere bakmak bile hükûmetimiz ile muhalefet partileri arasındaki derin vizyon farkını çok net biçimde ortaya koymaktadır. Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov ve nümayiş peşinde koşmak dışında sadra şifa olabilecek hiçbir şey yapmıyor, politika üretemiyor. Plan, proje, fikir üretemeyen bu muhalefetin notunu milletimizin bütçe görüşmelerine bakarak vereceğine inanıyorum.

EKONOMİDE İSTİKRAR VE GÜVEN VURGUSU

Bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında istikrar ve güven unsurları yatmaktadır. 24 yılını tamamlayan hükûmetlerimiz döneminde Türkiye, önüne çıkarılan pek çok engeli yine istikrar ve güven ortamı sayesinde aşmıştır. Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak yönünde harcadığımız çabalar Türkiye'yi bugünlere, bu seviyelere taşımıştır. İster dezenformasyon yayarak olsun, ister millete karamsarlık aşılayarak olsun, ister sokakları hareketlendirerek olsun; güven ve istikrarı aşındırmaya yönelik her türlü girişimin hedefi öncelikle ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir. Bu tarz eylemlerin tek gayesi milletimizin sofrasındaki ekmeği küçültmektir. Türkiye, başta 70'ler ve 90'lar olmak üzere yakın tarihinde güven ve istikrar eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Bu ülkenin 70 sente muhtaç bırakıldığı o kötü günleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.

Bu ülkenin IMF'in kapısını çalmak zorunda kaldığı günleri aynı şekilde hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. 24 yıldır Türkiye'yi böyle bir duruma hamdolsun düşürmedik. Gezi kalkışmasından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne, ekonomimizi hedef alan saldırılardan kanlı terör eylemlerine, ülkemizin hasımlarının baskısından toplum ve siyaset mühendisliklerine kadar güven ve istikrar ortamımıza kasteden nice teşebbüsü püskürttük. Bununla kalmadık. Hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerle Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyelere getirdik.

SAVUNMA SANAYİİNDE TARİHİ ATILIMLAR: KIZILELMA VE EJDERHA

Savunmada, diplomaside, eğitimde, ulaştırmada, yatırım ve hizmetlerde ülkemizin yüzünü ağırtan başarılara imza attık. Aziz milletim, en son cuma günü savunma sanayi alanında tarihi bir gün daha yaşadık. Bayraktar Kızıl Elma'yı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. Öncesinde ejderha adı verilen yönlendirilmiş enerji silahı Aselsan'ın 51. kuruluş yıl dönümünde 51 drone'u aynı anda etkisiz hale getirdi. Dikkat edin, burada mermi yok, mühimmat yok, füze yok. Peki bunlar yerine ne var? İleri teknoloji var, iyi mühendislik var. Her türlü kara kampanyaya rağmen Türkiye'yi savunma sanayinde dünya devi yapmaya inanmış yürekler var. Tek tuşla orduların baş belası haline gelen drone'ların elektronik devrelerini bir kilometreden yakan görünmez dalgalar var.

Bu iki önemli gelişme aynı zamanda Türkiye'nin potansiyeline, savunma şirketlerimizin kapasitesine, savunma sektöründe çalışan kardeşlerimizin gayretine duyduğumuz güvenin ne denli haklı olduğunu göstermiştir. Milletimize bu gururu yaşatan herkesi canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim savunma sanayimizin ayağına taş değdirmesin diyorum. Şunun da bilinmesini isterim ki bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız.

"HEDEFİMİZ SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Daha güvenli bir gelecek istiyorsak savunma sanayisinde daha fazlasını başarmak durumundayız. "Balıklar ürküyor" diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı, eskiyi bile mumla arar hâle geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı, bu vizyonsuzların muhalefette, bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmamızdır. Bu değişim döneminde ülkemizin güvencelerinden biri Cumhur İttifakı'nın tam bir dayanışma hâlinde hareket etmesidir. Savunma sanayisinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir. Allah'ın izniyle bu hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz.

ULUSLARARASI ZİRVELER VE ANTALYA'DAKİ COP31 BAŞARISI

Değerli vatandaşlarım, ekim ayının son günleriyle kasım ayı dünyada bütün gözlerin ülkemize çevrildiği bir zaman dilimi oldu. Aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Liderler Zirvesi'ni Ankara'da büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisine Antalya'da ev sahipliği yaptık. COP31 ülkemizin ev sahipliğinde bugüne kadar düzenlenen en büyük uluslararası toplantıydı ve biz toplantıyı ülkemize yakışır bir başarıyla icra ettik. COP31 gerek uygulama derinliği gerekse organizasyon kapasitesiyle tüm katılımcıların takdirini topladı. Konferans, 1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla en geniş katılımlı COP zirvesi olarak tarihe geçti. Antalya'da çetrefil konu başlıklarının yer aldığı 46 karar oy birliğiyle kabul edildi. Son gün ülkeler tarafından yapıcı tavır sergilenip çatı kararda mutabakata varılabilseydi tabii ki daha iyi olacaktı. Ama her hâlükârda bir sonraki müzakereler için çok kıymetli bir zemin oluştu. Konferansın Liderler Zirvesi'ni 11-12 Kasım tarihlerinde icra ettik.

95 ülke ve 7 uluslararası kuruluştan toplam 102 lider, 300'ü aşkın bakanın iştirak ettiği zirvenin dünyada yankısı gerçekten büyük oldu. Resmi heyetlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden yaklaşık 2.000 kişinin katıldığı zirveyi 3.645 medya mensubu takip etti. Toplam 26 bin personel COP31'in sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için sahada özveriyle görev yaptı.

COP31'İN EKONOMİYE KATKISI VE MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR

COP31'in başarıyla icrasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere konferansa katkı sunan tüm bakanlık ve kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, sadece iklim kriziyle mücadele bağlamından değil, COP31'i ekonomimiz açısından da en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Çin'le yenilenebilir enerji iş birliğine yönelik yaklaşık 15 milyar dolar değerinde mutabakat zaptı imzalandı. Uluslararası kalkınma bankalarıyla toplam 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşmaları akdedildi. Suudi Arabistan'la elektrik projelerindeki iş birliklerimizi derinleştirirken Kanada ile yeni enerji teknolojilerinde karşılıklı adımlar attık. Zirvenin Antalya'mızda oluşturduğu 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketliliğin çarpan etkisiyle iki katına çıkacağına inanıyoruz. Böylece hem ülkemize yeni yatırımlar kazandırırken hem de Antalya'nın uluslararası organizasyon kapasitesini güçlendirerek kalıcı bir altyapı oluşturduk. Eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projemizi de anlattık, insanlığın hizmetine sunduk.

Diğer taraftan COP31 kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bakan, başbakan ve devlet başkanı seviyesinde 20'yi aşkın misafirimizle bir araya geldik. Bu görüşmelerimizde iklim kriziyle birlikte ikili ilişkilerimizi ve bölgesel meseleleri ele aldık. Farklı sebeplerle bizim görüşme imkânı bulamadığımız konuklarımızla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey görüştü. Aynı şekilde diğer bakan arkadaşlarımız muhataplarıyla oldukça verimli temaslarda bulundu. Zirveyi müteakip COP31 vesilesiyle ülkemize gelen Katar Emiri Şeyh Temim'le İstanbul'da Yüksek Strateji Komitemizin 12'nci toplantısını gerçekleştirdik. Komite toplantımızı Türkiye-Katar Savunma Anlaşması dâhil 5 yeni belge imzalayarak taçlandırmış olduk. Ertesi gün yine İstanbul'da Bolivya Devlet Başkanı Sayın Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldik. Bolivya ile bilhassa savunma sanayisinde ciddi bir iş birliği potansiyelimizin olduğunu gördük. İnşallah bu potansiyeli karşılıklı adımlarla harekete geçireceğiz. Her bakımdan dolu dolu geçen COP31'in ülkemiz, gezegenimiz ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE BÖLGEDEKİ HUZUR İKLİMİ

Aziz milletim, bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi ilmek ilmek dokuyarak büyük bir sabır ve kararlılıkla ilerletiyoruz. Üzerine titrediğimiz bu süreçte herhangi bir yol kazası yaşanmaması için son derece titiz davranıyoruz. Hamdolsun bu hassasiyetimizin müspet neticelerini de görüyoruz. Her iki yılda sürece yönelik sabotaj girişimlerinin hiçbiri başarılı olamadı.

Suriye'de 8 Aralık Devrimi'yle birlikte Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edildiği yeni bir dönem başladı. 28 Şubat'tan sonra İran ve Irak'ta istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan İsrail patentli senaryolar boşa çıktı. Allah'a binlerce kez hamdolsun ki son iki senedir terör saldırısı sebebiyle tek bir vatan evladı hayatını kaybetmedi. Doğu ve Güneydoğu bölgemiz daha önce hiç olmadığı kadar huzurlu; Mardin'den Diyarbakır'a, Hakkâri'den Van'a ve Şırnak'a kadar bölgemizin her köşesinde ticaret canlanıyor, turizm faaliyetleri artıyor, tarım ve sanayi gelişiyor. Diyarbakır'ın bu yıl 2 milyon ziyaretçiyle rekor kırması bekleniyor. Aynı güzel haberler bölgedeki diğer illerimiz için de geçerli. Yani bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor. Bir dönem terör tehdidinden ötürü hep beraber kaybederken şimdi huzur ve güvenlik ortamında hep beraber kazanıyoruz.

TERÖRÜN 2,3 TRİLYON DOLARLIK FATURASI VE YENİ DÖNEM HEDEFLERİ

Sevgili kardeşlerim, gördüğümüz tablo şudur: Güvenlik arttıkça güvenliğe ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Türkiye kaynaklarını çok daha verimli kullanma imkânına kavuşmaktadır. Son 40 yılda terör nedeniyle 2,3 trilyon dolarlık faturayı omuzlamış bir ülke için bu tek başına büyük bir kazanımdır. Sadece ekonominin canlanması için değil; yüzlerin gülmesi için, anaların, babaların gülmesi için, çocukların, gençlerin umutla dolması için bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Şunu herkes bilsin ki ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı.

Benim hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de ittifak ve iktidar olarak işte bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz. Omzundaki emanetin gayet farkındayız. Onun için bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Burada şunun da altını çizmek istiyorum: Terörsüz Türkiye süreci sadece güvenlik politikalarından ibaret değildir. Terör sorunu ortadan kalktığında tabii ki Türkiye'nin bütün kronik sorunları çözülmüş olmayacak.

Önümüzde sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi, demokrasinin darbe anayasası utancından kurtarılması, millî dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin tahkim edilmesi gibi birçok meselemiz var ve olacak. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe toplumun beklentileri de değişecek ve bunlar siyaset kurumunun gündemine gelecek. Ancak silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü daha da kolaylaşacak.

"SIKILI YUMRUKLARLA DEMOKRATİK SİYASET YAPILMAZ"

Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan 467 ruhunun korunmasına bu bakımdan özel önem veriyoruz. Değerli arkadaşlar, bir defa milleti temsil görevi olan herkes şunu anlamalı: Sıkılı yumruklarla demokratik siyaset yapılmaz. Siyasette oyunbozanlık olmaz. Köprüleri atmak olmaz. Tabiri caizse ergen heveslerle hareket edip mızıkçılık yapmak olmaz. Siyasetin özü diyalogdur, müzakeredir, mutabakat içinde rekabettir. Bizim ilk günden beri tavrımız bellidir.

Kim katkı vermek isterse, kim bize bir çözüm önerisi getirirse, biz bunu memnuniyetle karşılarız. Bilhassa Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletme niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz. Muhalefet siyasi aktivizm değildir; bilakis milletin ve memleketin çıkarları söz konusu olduğunda mesuliyet duygusuyla hareket etmektir. İlk fırsatta faşizme dümen kıran bir muhalefetten, bakın açık söylüyorum, ne ülkeye ne de millete hayır gelir. Kuşkusuz zorla güzellik olmaz.

HAKURK, ZAP VE METİNA'DA MAĞARALAR BOŞALTILDI, İZLEME KOMİSYONU KURULUYOR

Sürece destek olan da köstek olan da hesabını milletimize verecektir. Biz süreç nasıl başladıysa, bugünlere nasıl geldiyse menziline varana kadar öyle devam etmesini arzu ediyoruz. İşte hafta sonu son derece güzel haberler aldık. Hakurk'ta 14 mağaranın daha boşaltılması sağlandı. Böylece Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşaltılmış oldu.

İşin siyaset tarafında da müspet gelişmeler yaşanıyor. Meclis Başkanımız siyasi parti gruplarına ziyaretlerini tamamladı. İzleme Komisyonuna üye davet yazıları bu hafta içinde gönderilecek. Cevdet Bey başkanlığındaki kurulun çalışmaları da devam ediyor. Bir tek geri adım atmadan, sürekli ileri giderek Allah'ın izniyle bu meseleyi tamamen milletimizin gündeminden çıkartacağız.

FON SORUŞTURMASINDA YOL HARİTASI

Son olarak fon meselesiyle ilgili gerekli açıklamaları grup toplantımızda kapsamlı bir şekilde yapmıştık. Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurullarımız yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar. Atılan adımları ve alınan kararları kamuoyumuzla paylaşıyorlar. Biz de bütün bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."