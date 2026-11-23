Sarıyer'de dişi aslan ihbarı sonrası bölge ayağa kalktı. Olayın ardından akıllara geçtiğimiz yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan aslan vakası geldi. Hayvan parkından geçtiğimiz temmuz ayında kaçan aslanla karşılanan Süleyman Kır yaşadığı tecrübeyi bir kez daha aktardı.

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HABERİN ÖZETİ Aslanın pençesinden kurtulan adam konuştu! İstanbul'daki vatandaşlara seslendi Sarıyer'de dişi aslan ihbarı üzerine yaşanan panik, geçtiğimiz yıl Manavgat'ta bir aslanın saldırısına uğrayan Süleyman Kır'ın yaşadıklarını yeniden gündeme getirdi. Süleyman Kır, 6 Temmuz 2025'te tarlasında eşiyle birlikteyken bir aslanın saldırısına uğradığını, aslanla boğuştuğunu ve vücudunda hala diş izleri taşıdığını anlattı. Kır, pitbullun bile yasak olduğu bir ülkede aslanların nasıl beslenebildiğini sorgulayarak, bu tür beslemelerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Aslan saldırısı sonucu yüzünde uyuşma olduğunu, 1,5 yıldır salya akıttığını, psikolojisinin bozulduğunu ve sakallarının döküldüğünü ifade etti. İstanbul'daki vatandaşlara seslenen Kır, aslan gördüklerinde kaçmak yerine güvenlik güçlerine haber vermelerini ve gerektiğinde mücadele etmelerini önerdi. Manavgat'ta 6 Temmuz 2025'te hayvan parkından kaçan "Zeus" isimli aslanın Süleyman Kır'a saldırdığı ve sonrasında etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

ASLANLA YAŞADIĞI MÜCADELEYİ ANLATTI: "BOĞUŞTUK, DİŞ İZLERİ HALA VÜCUDUMDA"

Kır, 6 Temmuz 2025'te eşiyle fıstıkları sulamaya gittiğini söyledi.Eşinin "Süleyman kalk. Köpek mi kedi mi ayağımı bir şey ısırıyor." sözüyle uyandığını anlatan Kır, "Köpek, kedi değil Aslan bu.' dedim. Üzerimize atladı. Boynundan tuttum, pençe attı. Bayağı bir mücadele ettik. Ayaklarımdan, kulağımdan ısırdı. Yüzüm sanki yanımda bir bomba patlamış gibi oldu. Boğmaya kalktık. Boğuştuk. Diş izleri hala vücudumda. Can havliyle boğazını sıktım. O da korktu kendi kendine ve bizi bıraktı. 15-20 metre ileriye gitti ve orada beklemeye başladı. Can havliyle bağırdık ve askerler geldi." diye konuştu.

"PITBULL YASAK ASLAN NASIL BESLENİYOR?"

"Bu acıyı biz yaşadık başka kimse yaşamasın." ifadesini kullanan Kır, şöyle devam etti:

"Pitbullun bile yasak olduğu bir ülkede aslan nasıl besleniyor? Aslana bir düşmanlığım yok, hayvanlara sevgim vardır ama bu beslemelerin önüne geçilmeli. İstanbul'da da aslan kaçmış. Halk tedirgin. Tedirgin olması da normal. Ormanlık alanda bulamıyorlar. Halk korkmasın. Gördüklerinde güvenlik güçlerine haber versinler. Kaçmasınlar. Sonuçta bu bir mücadele. İnşallah kimsenin başına gelmez. Boğuşsunlar. Bizim savaştığımız gibi onlar da savaşsınlar. Savaşanı Allah korur inşallah. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez."

"YÜZÜMDE UYUŞMA VAR, SALYA AKITIYORUM"

Aslan saldırısı nedeniyle bir kulağının diğerine göre küçük olduğunu belirten Kır, "Yüzümde uyuşma var. 1,5 yıldır salya akıtıyorum. Psikolojim bozuldu, sakallarım döküldü." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara da önerilerde bulunan Kır, "Kaçsalar da aslan yakalayacak. Kaçmasınlar mücadele etsinler. Bizim olayda olduğu gibi. O da can taşıyor. Ellerimle gırtlağını sıktım. Can havliyle kaçabilir. Bizden öyle kaçtı yani. Gırtlağını sıkınca kaçtı. Yapacak bir şey yok. Olmasa iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

MANAVGAT'TA KAÇAN ASLAN OLAYI: NELER YAŞANDI?

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından 6 Temmuz 2025'te kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan, etkisiz hale getirilmişti. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hayvan parkı mühürlenmiş, gözaltına alınan işletme sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.