İstanbul Sarıyer'de kaybolduğu belirtilen aslanla ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korurken, yaşanan olay Yeşilçam'ın unutulmaz bir sahnesini de yeniden hatırlattı. Usta oyuncu Şener Şen'in başrolünde yer aldığı Neşeli Günler filmindeki meşhur aslan avı sahnesi, Sarıyer'deki kayıp aslan haberinin ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Filmde Ziya karakterinin aslan avına çıktığı sahne, sosyal medyada yapılan göndermelerle bir kez daha izleyicilerin karşısına çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sarıyer'de kaybolan aslan Yeşilçam'ı hatırlattı! Şener Şen'in Ziya karakteri yeniden gündem oldu İstanbul Sarıyer'de kaybolduğu belirtilen aslan olayı, Yeşilçam'ın Neşeli Günler filmindeki meşhur aslan avı sahnesini ve Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakterini yeniden gündeme getirdi. Sarıyer'de kaybolduğu belirtilen aslan haberi sonrası Neşeli Günler filmindeki aslan avı sahnesi sosyal medyada paylaşılarak yeniden konuşulmaya başlandı. Usta oyuncu Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakterinin aslan avına çıktığı sahneye göndermeler yapıldı. Olayla ilgili sosyal medyada 'Bakalım Ziyalar ne zaman ortaya çıkacak' şeklinde mizahi yorumlar yapıldı. 1978 yılında izleyiciyle buluşan Neşeli Günler filminin unutulmaz sahnesi, güncel aslan olayı vesilesiyle tekrar hatırlandı.

SARIYER'DEKİ ASLAN YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ SAHNESİNİ HATIRLATTI

İstanbul Sarıyer'de kaybolduğu belirtilen aslan, gündemdeki yerini korurken olayın Yeşilçam filmlerini aratmayan bir göndermeye dönüşmesi dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Neşeli Günler'de yer alan aslan avı sahnesini yeniden akıllara getirdi. Filmden yapılan paylaşım, geçmişin sevilen sahnelerini yeniden gündeme taşıdı.

ŞENER ŞEN'İN ATMA ZİYA SAHNESİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Usta oyuncu Şener Şen tarafından canlandırılan Ziya karakterinin aslan avına çıktığı sahne, yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Filmdeki meşhur sahne, Sarıyer'de yaşanan aslan olayının ardından yeniden hatırlanırken, Yeşilçam'ın unutulmaz mizah anlayışı da bir kez daha gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA 'BAKALIM ZİYALAR NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK' YORUMU

Sarıyer'deki aslan olayıyla Yeşilçam sahnesi arasında kurulan bağlantı, mizahi yorumları da beraberinde getirdi. Haberle birlikte gündeme gelen “Bakalım Ziyalar ne zaman ortaya çıkacak” ifadesi, filmdeki karaktere gönderme yaparak olayın eğlenceli yönünü öne çıkardı. Böylece yıllar önce çekilen bir Yeşilçam sahnesi, güncel bir olayla yeniden hatırlanmış oldu.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİNİN UNUTULMAZ SAHNELERİ ARASINDA

1978 yılında izleyiciyle buluşan Neşeli Günler, Türk sinemasının sevilen komedi filmleri arasında yer alıyor. Şener Şen'in Ziya karakteriyle hafızalara kazındığı yapım, unutulmaz replikleri ve eğlenceli sahneleriyle bugün de ilgi görmeye devam ediyor. Sarıyer'deki aslan olayı da filmin yıllar önce çekilen sahnelerinden birinin yeniden hatırlanmasına vesile oldu.

Sarıyer'de yaşanan aslan olayı, yalnızca güncel gelişmelerle değil, Yeşilçam'ın hafızalara kazınan sahnelerine yaptığı göndermeyle de dikkat çekti. Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakterinin unutulmaz aslan avı sahnesi, yıllar sonra yeniden gündeme gelerek sinemaseverlere nostaljik anlar yaşattı.