İstanbul'un Sarıyer ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan dişi aslan görüntülerinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde harekete geçerek bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Aslanın bulunması için yürütülen çalışmalar bugün de sürüyor.

ASLAN ARANIYOR, ONLAR OKEY OYNUYOR

Mahallede ekiplerin arama çalışmaları devam ederken yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir kıraathanede vatandaşların okey oynaması dikkat çekti. Bölgede yaşanan hareketliliğe rağmen oyunlarını sürdüren vatandaşlar, aslanı henüz yakından görmediklerini belirtti.

"ASLAN KORKUSUNDAN RAHAT OYNAYAMIYORUZ"

Kıraathanede okey oynayan vatandaşlar, yaşananlarla ilgili, "Aslanı sadece sosyal medyada gördük. Canlı canlı görmedik. Aslan korkusundan rahat oynayamıyoruz. İnşallah en yakın zamanda yakalanır" ifadelerini kullandı.