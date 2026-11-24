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İstanbul
Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
Portekiz basınında yer alan iddiaya göre; sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan 28 yaşındaki oyuncuya, Portekiz'in köklü takımlarından Sporting talip oldu.
Daha önce Benfica formasıyla Portekiz Ligi'ne kısa sürede uyum sağlayan ve performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, bu kez eski takımının ezeli rakibinin radarına girdi.
Hücum hattında hızlı ve skor katkısı yapabilecek bir oyuncu arayışında olan Sporting, ligi yakından tanıyan milli futbolcuyu devre arasında transfer etmek istiyor.
Haberde, Sporting yönetiminin ara transfer döneminin başlamasıyla berbaer Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. Portekiz ekibinin, hem oyuncunun şartlarını hem de sarı-lacivertli yönetimin bonservis beklentisini öğrenmek adına ocak ayında resmi temaslara başlayacağı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu maçlarda 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.