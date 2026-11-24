Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz transfer teklifi! Devre arasında geri dönebilir Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Sporting'den transfer iddiası gündeme geldi. Portekiz basınına göre, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna Sporting talip oldu. Sporting, hücum hattını güçlendirmek için Kerem Aktürkoğlu'nu devre arası transfer listesinin üst sıralarına ekledi. Sporting yönetimi, ara transfer döneminin açılmasıyla Fenerbahçe ile resmi temaslara başlayacak. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 19 maçta 1 gol ve 7 asist kaydetti.

SPORTING'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KANCA

Portekiz basınında yer alan iddiaya göre; sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan 28 yaşındaki oyuncuya, Portekiz'in köklü takımlarından Sporting talip oldu.

Daha önce Benfica formasıyla Portekiz Ligi'ne kısa sürede uyum sağlayan ve performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, bu kez eski takımının ezeli rakibinin radarına girdi.

Hücum hattında hızlı ve skor katkısı yapabilecek bir oyuncu arayışında olan Sporting, ligi yakından tanıyan milli futbolcuyu devre arasında transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALACAK

Haberde, Sporting yönetiminin ara transfer döneminin başlamasıyla berbaer Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. Portekiz ekibinin, hem oyuncunun şartlarını hem de sarı-lacivertli yönetimin bonservis beklentisini öğrenmek adına ocak ayında resmi temaslara başlayacağı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu maçlarda 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.