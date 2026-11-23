Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaralıların olduğu bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı ve olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Haseki Tramvay Durağı'nın yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA 11 YARALI

Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Yoldaki trafik ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.