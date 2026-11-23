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İstanbul
Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaralıların olduğu bildirildi.
Haseki Tramvay Durağı'nın yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Yoldaki trafik ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.