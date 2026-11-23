İstanbul Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere dayanarak kentte hava sıcaklıklarında yaşanacak ani düşüşe karşı vatandaşları ve ilgili birimleri uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım 2026 Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek. 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde ise kentin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. 26 Kasım Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

24-26 KASIM İSTANBUL HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ

İstanbul Valiliği'nin paylaştığı üç günlük sıcaklık aralığı şöyle:

24 Kasım Salı: 6°C / 9°C

25 Kasım Çarşamba: 0°C / 9°C

26 Kasım Perşembe: 1°C / 13°C

İstanbul Valiliği, vatandaşların ve ilgililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporları ile erken uyarıları takip etmeleri; ani sıcaklık düşüşü, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

https://x.com/TC_istanbul/status/2124869392668229916