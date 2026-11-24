2027 yılında MTV, pasaport, telefon kayıt ücretleri, trafik cezaları, ehliyet, harç gibi ödemelere yapılacak artış miktarını etkileyecek yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de tebliğ edildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekim ayında açıklanan Yurt İçi Fiyat Endeksi verilerine göre 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. 1 Ocak 2027 itibarıyla pek çok kalemin hesaplanmasında esas alınacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Vergi, harç ve cezalarda zam miktarı şekilleniyor: 2027 yeniden değerleme oranı belli oldu Resmi Gazete'de vergi tebliği yayınlanarak yürürlüğe girdi ve 2027 yılı için yeniden değerleme oranı %27,83 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de vergi tebliği yayınlandı. Vergi tebliği yürürlüğe girdi. 2027 yılı için yeniden değerleme oranı belirlendi. 2027 yılı için yeniden değerleme oranı %27,83 olarak tespit edildi.

RESMİ GAZETE'DE 2027 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLAN EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu oranın, aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmış ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla MTV ve bazı harçlarda yapılacak artış oranı yüzde 18,95'e düşürülmüştü. Mevzuata göre Cumhurbaşkanlığı Kararı ile oran yeniden düzenlenebiliyor.