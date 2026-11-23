Avrupa ülkeleri geçtiğimiz haftalarda, seyir halinde olan uçaklara yapılan asılsız bomba ihbarlarıyla kaosu yaşadı. Son zamanlarda ise bu ihbarların adresi okullara döndü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bomba ihbarlarının adresi değişti: 450 okula 'Ölüm sizi bekliyor' tehditli e-posta Avrupa ülkelerinde son haftalarda uçaklara yapılan asılsız bomba ihbarlarının ardından, benzer tehditler yaklaşık 450 okulun da hedefi olmuştur. Almanya'da yaklaşık 450 okula "Ölüm sizi bekliyor" yazılı bomba tehdidi içeren elektronik posta gönderilmiştir. Freiburg polisi, farklı okullara yönelik bu tehditler hakkında soruşturma başlatmıştır. Tehditler Baden-Württemberg, Thüringen, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki okulları hedef almıştır. Schleswig-Holstein eyaletindeki yaklaşık 50 okulda tedbir amaçlı dersler iptal edilmiş veya binalar boşaltılmıştır. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa semalarındaki çeşitli uçaklara da bomba ihbarları yapılmıştır.

''ÖLÜM SİZİ BEKLİYOR''

İtalya'da 11 Kasım'da 6 bin okula gönderilen bombalı saldırı tehdidinin yol açtığı endişe sürerken bu kez Almanya'da benzer bir korku yaşandı. Almanya'da yaklaşık 450 okula "Ölüm sizi bekliyor" yazılı bomba tehdidi içeren elektronik posta gönderildi.

Freiburg polisi tarafından yapılan açıklamaya göre farklı okullara yönelik bomba tehditleri ihbarları alındığı belirtildi. Açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, tehditler 450'den fazla okula e-posta yoluyla gönderildi" denildi. Polisin açıklamasına göre, okullara gönderilen e-postaların tamamı "Ölüm sizi bekliyor" şeklindeki aynı ifadeyi içeriyordu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Polis, tehdit yoluyla kamu huzurunu bozma suçu kapsamında soruşturma başlattı. Alman medyası, tehditlerin Baden-Württemberg, Thüringen, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki okullara gönderildiğini bildirdi.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Schleswig-Holstein eyaletindeki yaklaşık 50 okula gönderilen tehdit içerikli elektronik postanın ardında tedbir amaçlı olarak bazı okullarda dersler iptal edildi. Diğerlerinde ise öğretmenler ve öğrenciler geçici olarak binayı terk etti.

DANİMARKA DA ALARM DURUMUNDA

Danimarka'da yayın yapan DR, başkent Kopenhag başta olmak üzere ülke genelindeki birçok kentteki çok sayıda okula e-posta yoluyla bomba ihbarı yapıldığını aktardı.

Polisin olay yeri incelemelerini sürdürdüğü ifade edilirken, halka sakin kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

UÇAKLAR İÇİN BOMBA İHBARLARI

Avrupa semalarında geçtiğimiz haftalarda bomba paniği yaşandı. İrlanda'dan Roma'ya ve Polonya'dan Belçika'ya giden iki ayrı uçak için bomba ihbarı yapıldı. Uçaklardan biri acil iniş yaparken bir diğeri varış noktasında incelendi. Bu olayın ardından Bulgaristan'a giden 3, Prag'a giden 4 yolcu uçağı için de bomba ihbarı yapıldı. Toplam ihbar sayısı 21'e ulaştı.