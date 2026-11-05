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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:27

Avrupa semalarındaki uçaklarda bomba paniği! İhbarlar aldı başını gidiyor

Avrupa semalarında uçan uçaklarda yaşanan bomba paniklerine yenileri eklendi. İrlanda'dan Roma'ya ve Polonya'dan Belçika'ya giden iki ayrı uçak için bomba ihbarı yapıldı. Uçaklardan biri acil iniş yaparken bir diğeri varış noktasında incelendi. Bu olayın ardından Bulgaristan'a giden 3 yolcu uçağı için de bomba ihbarı yapıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Avrupa semalarındaki uçaklarda bomba paniği! İhbarlar aldı başını gidiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:27

Son zamanlarda Avrupa başkentleri arasında sefer yapan uçaklar hakkında alınan bomba ihbarları arttı. Son olarak Polonya'nın başkenti 'dan Belçika'nın başkenti 'e giden uçak için bomba ihbarında bulunuldu. 

HABERİN ÖZETİ

Avrupa semalarındaki uçaklarda bomba paniği! İhbarlar aldı başını gidiyor

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Son zamanlarda Avrupa başkentleri arasında sefer yapan uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarında artış yaşandı.
Varşova'dan Brüksel'e giden LOT şirketine ait uçak için yapılan bomba ihbarının ardından uçak güvenli bir şekilde Brüksel Havalimanı'na indi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Air Lingus'a ait İrlanda'dan Roma'ya giden A320 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Fransa’daki Evreux Fauville Hava Üssü’ne acil iniş yaptı.
Londra, Kopenhag ve Madrid’den Bulgaristan’a gelen Ryanair'e ait 3 yolcu uçağı, bomba ihbarları nedeniyle Sofya ve Filibe'deki havalimanlarına acil iniş gerçekleştirdi.
Bulgaristan Savunma Bakanlığı, MiG-29 tipi savaş uçaklarının havalanarak bu 3 yolcu uçağına inişlerine kadar eşlik ettiğini bildirdi.
Lizbon ve Dublin'den 3 Kasım'da Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na gelen iki yolcu uçağına yönelik yapılan bomba ihbarları asılsız çıktı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belçika'da Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, federal polis konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait uçağın Brüksel Havalimanı'na planlı inişinden önce bomba ihbarı alındığı belirtilerek, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediği kaydedildi.

Avrupa semalarındaki uçaklarda bomba paniği! İhbarlar aldı başını gidiyor

Uçağın güvenli şekilde Brüksel Havalimanı'na indiği aktarılan açıklamada, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ROMA'YA GİDEN UÇAK FRANSA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Bir diğer bomba ihbarı ise İrlanda'dan 'ya giden uçak için yapıldı. İrlanda havayolu şirketi Air Lingus'a ait A320 tipi yolcu uçağı, Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Evreux Fauville Hava Üssü’ne iniş yaptı.

6 mürettebat ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu aktarıldı.

Avrupa semalarındaki uçaklarda bomba paniği! İhbarlar aldı başını gidiyor

Canlı uçuş takibi yapan Flightradar24 sitesine göre, yerel saatle 06.25'te Dublin'den hareket eden uçak, Fransa'nın Essonne vilayeti üzerinde çok sayıda tur attı. Uçak daha sonra kuzeye ve üssün olduğu noktaya doğru yöneldi.

BULGARİSTAN'A GİDEN 3 UÇAK İÇİN BOMBA İHBARI

Londra, Kopenhag ve Madrid’den Bulgaristan’a gelen 3 yolcu uçağının, bomba ihbarları üzerine Sofya ve Filibe’deki havalimanlarına acil iniş yaptığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Londra-Sofya seferini gerçekleştiren ve 184 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı üzerine Filibe (Plovdiv) yakınlarındaki havalimanına iniş yaptı.

Kopenhag ve Madrid’den gelen diğer 2 uçağın ise başkent Sofya’daki Vasil Levski Havalimanı'na yönlendirildiği ve buraya iniş yaptıkları belirtildi.

Avrupa semalarındaki uçaklarda bomba paniği! İhbarlar aldı başını gidiyor

ACİL DURUM PROTOKOLÜ DEVREDE​​​​​​​

Uçaklar, normal iniş prosedürleri yerine uçakta güvenlik tehdidi bulunması durumunda uygulanan acil durum protokolünü devreye aldı.

Üç uçağın da Ryanair'e ait olduğu ve tarifeli yolcu seferleri gerçekleştirdiği kaydedildi.​​​​​​​

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bomba ihbarları üzerine Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçaklarının havalandığı ve 3 yolcu uçağına inişlerine kadar eşlik ettiği bildirildi.

Öte yandan Portekiz'in başkenti Lizbon ve İrlanda'nın başkenti Dublin'den 3 Kasım’da Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na gelen iki yolcu uçağına ilişkin yapılan bomba ihbarları asılsız çıkmıştı.

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#Roma
#varşova
#brüksel
#Lot
#Air Lingus
#Dünya
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