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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 21:30

Yunanistan'dan İsrail'e gidecek yolcu gemisi ile Avrupa'da 6 uçağa bomba ihbarı

Yunanistan'ın Siros Adası'ndan İsrail'in Hayfa kentine gitmeye hazırlanan 1500'den fazla yolcu ve mürettebat taşıyan Crown Iris adlı yolcu gemisine bomba ihbarı yapıldı. Ekipler gemide arama yaparken, eş zamanlı olarak Avrupa'da da 6 yolcu uçağının benzer ihbarlarla aramaya alındığı bildirildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Yunanistan'dan İsrail'e gidecek yolcu gemisi ile Avrupa'da 6 uçağa bomba ihbarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 21:30

’ın Siros Adası’ndan ’in kentine gidecek olan Panama bayraklı Crown Iris adlı yolcu gemisine yönelik bomba ihbarında bulunuldu. Kimliği belirsiz bir kişi, geminin gövdesine patlayıcı düzenek yerleştirildiğini iddia etti. Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat bulunduğu aktarıldı.

DÜZENEĞE RASTLANMADI

Sahil güvenlik ekipleri, patlayıcı madde arama köpeği ve bir dalgıcın desteğiyle gemide arama yaparken, özel bir sahil güvenlik birimi de olay yerine sevk edildi. İlk kontrollerde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Geminin seferine devam edebilmesi için sahil güvenlik uzmanlarının daha kapsamlı inceleme yapması bekleniyor.

AVRUPA'DA 6 YOLCU UÇAĞINDA BOMBA PANİĞİ

Avrupa’da ise bugün 6 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. Polonya ve İtalya'da ikişer, İspanya ve Bulgaristan'da ise birer yolcu uçağı, art arda gelen bomba ihbarlarının ardından incelemeye alınırken, yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

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ETİKETLER
#yunanistan
#israil
#Hayfa
#Siros Adası
#Crown Iris
#Dünya
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