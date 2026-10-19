İsrail'den havalanan uçak için bomba ihbarı Bulgaristan savaş uçakları havalandı

İsrail'in Tel Aviv şehrinden havalanan yolcu uçağı, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidiş için havadayken pilotlar bomba ihbarı aldıklarını açıkladı. 51 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan "OS82" sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı için Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı.

ACİL İNİŞİN ARDINDAN TAHLİYE BAŞLADI

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının prosedürler gereği yolcu uçağına eşlik etmek üzere acil olarak havalandığı, inişin ardından yolcuların uçaktan tahliye edildiği bildirildi.

Olayın ardından kriz masası kurulurken, yetkili kurumlar inceleme başlattı.

Avusturya Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise acil inişin ardından uçakta güvenlik araması yapıldığı belirtilerek, "Arama tamamlandığında, yolcular mümkün olan en kısa sürede alternatif uçuşlara aktarılacaktır" denildi.

DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞI 'KAÇIRILMA' KODU VERMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan ve çoğu İsrailli 174 kişiyi taşıyan Flydubai Hava Yolları'na ait FZ1073 sefer sayılı uçakta, 30 Eylül'de yardımcı pilotun uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı bildirilmişti.

Olay sırasında kaptan pilot Smit Machchhar yaralanmış, kokpitten çıkan pilot kabin ekibi ve yolculardan yardım istemişti. Yardımcı pilotun kontrolü ele geçirmeye çalıştığı sırada uçak yaklaşık 5 bin 180 metre (17 bin feet) irtifa kaybetmişti.

Yolcular ve mürettebatın müdahalesiyle yardımcı pilot etkisiz hale getirilmiş, uçak başka bir pilotun kontrolünde Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yapmıştı.