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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:58

İsrail'den havalanan uçak için bomba ihbarı Bulgaristan savaş uçakları havalandı

İsrail'den Avusturya'ya gitmek için havalanan yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Avusturya Havayolları'na ait uçak için Bulgaristan'ın savaş uçakları havalandı, acil iniş yapıldı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İsrail'den havalanan uçak için bomba ihbarı Bulgaristan savaş uçakları havalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:58

İsrail'in şehrinden havalanan yolcu uçağı, Avusturya'nın başkenti 'ya gidiş için havadayken pilotlar bomba ihbarı aldıklarını açıkladı. 51 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan "OS82" sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı için Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı. 

İsrail'den havalanan uçak için bomba ihbarı Bulgaristan savaş uçakları havalandı

ACİL İNİŞİN ARDINDAN TAHLİYE BAŞLADI

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının prosedürler gereği yolcu uçağına eşlik etmek üzere acil olarak havalandığı, inişin ardından yolcuların uçaktan tahliye edildiği bildirildi. 

Olayın ardından kriz masası kurulurken, yetkili kurumlar inceleme başlattı.

Avusturya Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise acil inişin ardından uçakta güvenlik araması yapıldığı belirtilerek, "Arama tamamlandığında, yolcular mümkün olan en kısa sürede alternatif uçuşlara aktarılacaktır" denildi.

İsrail'den havalanan uçak için bomba ihbarı Bulgaristan savaş uçakları havalandı

DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞI 'KAÇIRILMA' KODU VERMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan ve çoğu İsrailli 174 kişiyi taşıyan Flydubai Hava Yolları'na ait FZ1073 sefer sayılı uçakta, 30 Eylül'de yardımcı pilotun uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı bildirilmişti. 

İsrail'den havalanan uçak için bomba ihbarı Bulgaristan savaş uçakları havalandı

Olay sırasında kaptan pilot Smit Machchhar yaralanmış, kokpitten çıkan pilot kabin ekibi ve yolculardan yardım istemişti. Yardımcı pilotun kontrolü ele geçirmeye çalıştığı sırada uçak yaklaşık 5 bin 180 metre (17 bin feet) irtifa kaybetmişti. 

İsrail'den havalanan uçak için bomba ihbarı Bulgaristan savaş uçakları havalandı

Yolcular ve mürettebatın müdahalesiyle yardımcı pilot etkisiz hale getirilmiş, uçak başka bir pilotun kontrolünde Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yapmıştı.

İsrail'den havalanan uçak için bomba ihbarı Bulgaristan savaş uçakları havalandı
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ETİKETLER
#Viyana
#tel aviv
#Airbus A320
#Bulgaristan Hava Kuvvetleri
#Avusturya Havayolları
#Dünya
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