Havada büyük panik: Kapısı açılan uçak acil iniş yaptı

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Hindistan merkezli özel şirket tarafından işletilen ambulans uçak, Tripura eyaletinin başkenti Agartala'dan havalandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'ya hasta sevkiyatı için yol alan uçak seyir halindeyken kapılardan biri açıldı. Bu nedenle uçak, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçakta taşınan Hindistan vatandaşı 56 yaşındaki kadın hasta, acil inişin ardından Dakka'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bangladeş Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçağın havada kabin basınçlandırmasında sorun yaşandığı ve ana kapısının hasar görerek kısmen açıldığı belirtildi.