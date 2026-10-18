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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:59

Litvanya'da alarm durumu: Halka 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı, NATO savaş uçakları havalandı

Litvanya'da hava sahasına tanımlanamayan bir hava aracı girdi. Halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken NATO’ya ait iki İtalyan Eurofighter savaş uçağı bölgeye yönlendirildi.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Litvanya'da alarm durumu: Halka 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı, NATO savaş uçakları havalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:59

’nın Avrupa genelinde oluşturduğu güvenlik tehdidi sürerken, ’nun doğu kanadında yer alan Baltık ülkelerinde hava sahası ihlallerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. 

Litvanya'da alarm durumu: Halka 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı, NATO savaş uçakları havalandı

HALKA 'SIĞINAKLARA GİDİN' ÇAĞRISI

Daha önce de tanımlanamayan hava araçları nedeniyle alarm durumuna geçen ’da, bu sabah yeni bir güvenlik alarmı verildi. Litvanya ordusu ve Ulusal Kriz Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, tanımlanamayan bir hava aracının ülkenin hava sahasına girmiş olabileceği değerlendirmesi üzerine orta ve kuzey kesimlerde yaşayanlara yaklaşık bir saat boyunca sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunuldu. 

Litvanya'da alarm durumu: Halka 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı, NATO savaş uçakları havalandı

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Olayın ardından NATO’ya ait iki İtalyan Eurofighter savaş uçağı bölgeye yönlendirilirken, Kaunas Havalimanı da geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, bulutlu hava nedeniyle NATO uçaklarının cismi görsel olarak tespit edemediğini ve düşürme girişiminde bulunmadığını bildirdi.

Litvanya'da alarm durumu: Halka 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı, NATO savaş uçakları havalandı

POLONYA İNCELEME BAŞLATTI

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu cismin muhtemelen üzerinden gelen bir insansız hava aracı (İHA) olduğunu ifade etti. Polonya Savunma Bakanlığı ise radar sistemlerinin cismin sınırı geçerek Litvanya'ya girdiğini doğrulamadığını, ancak Polonyalı yetkililerin Litvanyalı yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtti. Polonya ordusu olaya ilişkin inceleme başlattı.

Litvanya'da alarm durumu: Halka 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı, NATO savaş uçakları havalandı

LETONYA'DA 'SARI' HAVA ALARMI

Litvanya'nın kuzey komşusu Letonya da "muhtemel bir tehdit" gerekçesiyle Litvanya sınırındaki bazı bölgelerde kısa süreliğine "sarı" hava alarmı verdi.

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ETİKETLER
#İtalya
#polonya
#nato
#rusya-ukrayna savaşı
#litvanya
#Dünya
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