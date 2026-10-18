ABD, Rusya'ya yaptırımları neden askıya aldı? Artık dört bir yandaki çatışmalar birbirleriyle çakışıyor!

ABD, Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları askıya aldı. Bu durum Ukrayna'nın ve Avrupa ülkelerinin tepkisine neden oldu. Hatta bazı ülkeler bunu 'ihanet' olarak değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya'ya yönelik bazı yaptırımların askıya alınmasına dair yeni açıklamalarda bulundu.

''ABD 60 GÜNDE ANALİZ EDECEK''

Bakan Rubio, Özbekistan'a yapacağı ziyaret için uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan, hem yaptırımların hem de gümrük vergilerinin uygulanmasının küresel ekonomi ve hatta ABD ekonomisi açısından ne anlama geleceğini analiz etmek için 60 günlük süre kullanmak istiyor" dedi.

DİZEL TEDARİKİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK

İran’la savaş ve enerji tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle yükselen yakıt fiyatlarına değinen Rubio, fiyatları düşürmeyi amaçlayan, küresel piyasalara dizel tedarikini artırmaya yönelik ABD-Rusya anlaşmasını savundu. ABD’li bakan, "Bu dizel bir şekilde satılacak. Tek fark, ABD'nin bunun ne kadarını alacağıydı" ifadelerini kullandı.

''ÇATIŞMALAR ARTIK BİRBİRLERİYLE ÇAKIŞIYOR''

Marco Rubio, dizel anlaşmasının ve yaptırımlara getirilen muafiyetin, küresel enerji arzını sekteye uğratan Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaları yönetmenin ne kadar zor olduğunu gösterdiğini söyleyerek, "Dünyanın dört bir yanındaki bu çatışmalar artık birbirleriyle çakışmaya başlıyor" şeklinde konuştu.

TRUMP'IN RUSYA YAPTIRIMLARI KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle Moskova üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan bazı yaptırım ve gümrük tarifelerini dün askıya almıştı.

Karara tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i cesaretlendirebileceği ve savaşın uzamasına neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ÇEKYA LİDERİ: TRUMP BİZE İHANET ETTİ

Çekya Başbakanı Andrej Babis, ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya ile yapılan dizel anlaşması nedeniyle sert bir dille eleştirerek, "Trump, Putin ile bir ticari anlaşma yaparak fiilen bize ihanet etti, bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor" dedi.