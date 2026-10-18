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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:54

ABD, Rusya'ya yaptırımları neden askıya aldı? Artık dört bir yandaki çatışmalar birbirleriyle çakışıyor!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın tepkisini çeken Rusya'ya yönelik bazı yaptırımların askıya alınması kararı hakkında konuştu. Bakan Rubio, ''Artık dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların birbirleriyle çakışmaya başladığını'' söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD, Rusya'ya yaptırımları neden askıya aldı? Artık dört bir yandaki çatışmalar birbirleriyle çakışıyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 11:54

, 'ya yönelik bazı yaptırımları askıya aldı. Bu durum 'nın ve Avrupa ülkelerinin tepkisine neden oldu. Hatta bazı ülkeler bunu 'ihanet' olarak değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı , Rusya'ya yönelik bazı yaptırımların askıya alınmasına dair yeni açıklamalarda bulundu. 

ABD, Rusya'ya yaptırımları neden askıya aldı? Artık dört bir yandaki çatışmalar birbirleriyle çakışıyor!

''ABD 60 GÜNDE ANALİZ EDECEK''

Bakan Rubio, Özbekistan'a yapacağı ziyaret için uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan, hem yaptırımların hem de gümrük vergilerinin uygulanmasının küresel ekonomi ve hatta ABD ekonomisi açısından ne anlama geleceğini analiz etmek için 60 günlük süre kullanmak istiyor" dedi.

ABD, Rusya'ya yaptırımları neden askıya aldı? Artık dört bir yandaki çatışmalar birbirleriyle çakışıyor!

DİZEL TEDARİKİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK

İran’la savaş ve enerji tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle yükselen yakıt fiyatlarına değinen Rubio, fiyatları düşürmeyi amaçlayan, küresel piyasalara dizel tedarikini artırmaya yönelik ABD-Rusya anlaşmasını savundu. ABD’li bakan, "Bu dizel bir şekilde satılacak. Tek fark, ABD'nin bunun ne kadarını alacağıydı" ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya'ya yaptırımları neden askıya aldı? Artık dört bir yandaki çatışmalar birbirleriyle çakışıyor!

''ÇATIŞMALAR ARTIK BİRBİRLERİYLE ÇAKIŞIYOR''

Marco Rubio, dizel anlaşmasının ve yaptırımlara getirilen muafiyetin, küresel enerji arzını sekteye uğratan Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaları yönetmenin ne kadar zor olduğunu gösterdiğini söyleyerek, "Dünyanın dört bir yanındaki bu çatışmalar artık birbirleriyle çakışmaya başlıyor" şeklinde konuştu.

ABD, Rusya'ya yaptırımları neden askıya aldı? Artık dört bir yandaki çatışmalar birbirleriyle çakışıyor!

TRUMP'IN RUSYA YAPTIRIMLARI KARARI

ABD Başkanı , Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle Moskova üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan bazı yaptırım ve gümrük tarifelerini dün askıya almıştı.

Karara tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i cesaretlendirebileceği ve savaşın uzamasına neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD, Rusya'ya yaptırımları neden askıya aldı? Artık dört bir yandaki çatışmalar birbirleriyle çakışıyor!

ÇEKYA LİDERİ: TRUMP BİZE İHANET ETTİ

Çekya Başbakanı Andrej Babis, ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya ile yapılan dizel anlaşması nedeniyle sert bir dille eleştirerek, "Trump, Putin ile bir ticari anlaşma yaparak fiilen bize ihanet etti, bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor" dedi.

ABD, Rusya'ya yaptırımları neden askıya aldı? Artık dört bir yandaki çatışmalar birbirleriyle çakışıyor!
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#rusya
#donald trump
#ABD
#ukrayna
#Marco Rubio
#Dünya
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