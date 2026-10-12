Ukrayna'dan Putin ile görüşme masası için 'Erdoğan veya Trump' şartı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkenin "RBK-Ukrayna" haber ajansına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

''ÜÇLÜ GÖRÜŞME OLMALI''

ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini ve bunun için hazır olduklarını belirten Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız." dedi.

''YA ERDOĞAN YA DA TRUMP OLMALI''

Savaşın bitirilmesi için Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Sybiha, bunun, ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabileceğini kaydetti.