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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:02

Enerji ateşkesi başladığı gibi bitti! Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'yı ABD lideri Trump'a şikayet etti

Ukrayna ve Rusya arasındaki enerji ateşkesi kısa sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e ısıtma ve elektrik sağlayan önemli bir enerji tesisi olan CHPP-4'e saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:02

ABD Başkanı 'ın duyurduğu, ve arasındaki enerji ateşkesi neredeyse başladığı gibi bitti. Ukrayna Devlet Başkanı , Rus ordusunun dün akşam başkent 'e balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy, "Ortaklarımızdan yine önceden hiçbir uyarı gelmedi. Ana hedef enerji altyapısı, özellikle de CHPP-4 idi. Maalesef vuruldu. Bir konut da hasar gördü ve kurtarma ekipleri çıkan yangını söndürüyor. Sistemlerimiz bu füzeleri ancak Kiev'e neredeyse yaklaşmaya başladıkları anda tespit etti. CHPP-4, Kiev'in önemli enerji tesislerinden biridir" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Enerji ateşkesi başladığı gibi bitti! Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'yı ABD lideri Trump'a şikayet etti

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesine rağmen Rus ordusunun Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarına ve yerleşim yerlerine balistik füzeler ve dronlarla saldırı düzenlediği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Kiev, Kiev bölgesi ve Harkov'daki altyapılara karşı 39 balistik füze ile 120'den fazla dron ve mühimmat kullandığını açıkladı.
Saldırılarda Kiev'in önemli enerji tesislerinden CHPP-4'ün vurulduğu, toplamda 26 enerji tesisi ile 4 petrol ve doğal gaz tesisinde önemli hasar meydana geldiği belirtildi.
Zelenskiy, saldırılar nedeniyle en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu ve Trump'tan Rusya'ya karşı sert yaptırımlar ile ek Patriot sistemleri talep etti.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bir apartmana düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin yaralandığını bildirdi.
Zelenskiy, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesi konusundaki sözlerine bağlı kalmadığını ve ABD'ye saygısızlık gösterdiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2110248974485463412

''RUSLAR TRUMP'IN SÖZLERİNE BAĞLI KALMIYOR''

Zelenskiy, "Gerçekler gösteriyor ki Ruslar ABD Başkanı'nın söylediklerine bağlı kalmıyor. Ukrayna enerji ateşkesini destekledi. Rusya ise bir başka enerji santralini ve halkımızın canını hedef alıyor. Bu kesinlikle adaletsiz. Enerji altyapımızı yok ediyorlar ve Ukrayna balistik füze fırlatmaları konusunda önceden uyarı bile almıyor. Dünyanın bu konuda sessiz kalmaması önemli. ABD'nin gerçekten neler olup bittiğini ve bu savaşın devam etmesinden kimin sorumlu olduğunu görmesi önemli" dedi.

Enerji ateşkesi başladığı gibi bitti! Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'yı ABD lideri Trump'a şikayet etti

''RUSYA TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI GÜÇLÜ BULMUYOR''

Ukrayna lideri Zelenskiy sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise, "Ruslar, gece Kiev, Kiev bölgesi ve Harkov'daki enerji ve kritik altyapımıza karşı 39 balistik füze ve 120'den fazla dron ve mühimmat kullandı. Rusya'nın, ABD Başkanı'nın ilan ettiği ateşkes kapsamındaki enerji altyapısını hedef alan balistik bir füze saldırısı. Bu saldırı tamamen kasıtlı ve kapsamı bakımından gösteriş amaçlıydı. Rusya daha önce ABD'ye karşı böylesine açık bir saygısızlık göstermemişti. Rusya, ABD Başkanı'nın açıklamalarını güçlü bulmuyor. Maalesef şu anda en az 600 bin kişi elektriksiz durumda. Enerji sistemimizdeki 26 tesiste ve petrol ve doğal gaz sektöründeki 4 tesiste önemli hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Enerji ateşkesi başladığı gibi bitti! Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'yı ABD lideri Trump'a şikayet etti

''RUSYA'YA KARŞI SERT YAPTIRIMLAR İSTİYORUZ''

Zelenskiy, "ABD'den ve gerçeklere göz yummayan dünyadaki herkesten güçlü bir şekilde karşılık vermelerini istiyoruz. Rusya, gerilimi azaltma fırsatını heba etti ve açıkça akılalmaz imha savaşını sürdürmeyi seçti. Başkan Trump'tan Rusya'ya karşı sert yaptırımlar uygulamasını istiyoruz. Ukrayna için ek Patriot füze önleme sistemi paketleri talep ediyoruz" dedi.

Enerji ateşkesi başladığı gibi bitti! Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'yı ABD lideri Trump'a şikayet etti

KİEV'DE APARTMANA FÜZELİ SALDIRI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise apartmana düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Klitschko ayrıntı vermeden Kiev'deki "birkaç enerji tesisinin" de vurulduğunu belirtti.

Enerji ateşkesi başladığı gibi bitti! Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'yı ABD lideri Trump'a şikayet etti
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#rusya
#donald trump
#Kiev
#ukrayna
#Volodimir Zelenskiy
#Dünya
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