Fransa'dan Rusya'ya darbe: Gölge filonun tankerine el koyuldu

Fransa ordusu, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin uyguladığı yaptırımları delmek amacıyla kullandığı "gölge filosunun" bir parçası olduğundan şüphelenilen "DF Peak" tankerine dün Hint Okyasunu'nda el koydu.

Fransız ordusu sözcüsü Albay Xavier Rival bugün yaptığı açıklamada, "Bu geminin hangi bayrak altında seyrettiği konusunda şüphelerimiz vardı, bu yüzden bir inceleme gerçekleştirdik. Bu şüpheler devam ediyor ve bu nedenle gemi, ayrıntılı olarak inceleyebilmemiz için savcının kararıyla şu anda Reunion adasına doğru götürülüyor" dedi.

RUSYA'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Rusya'nın Fransa Büyükelçiliğinden Rus medyasına yapılan açıklamada, "DF Peak" tankerine el koyma işleminin "korsanlık" ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edildi. Büyükelçiliğin mürettebat arasında Rus vatandaşı olup olmadığını belirlemeye çalıştığı aktarıldı.

MACRON: GİZLİ FİLOYLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam X'ten yaptığı paylaşımda, Fransız askerinin Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion'un yaklaşık 450 deniz mili güneyinde helikopterlerle söz konusu tankere el koyup baskın düzenlediği anların görüntüsünü paylaşmıştı. Macron paylaşımında, "Fransa, dünyanın neresinde olursa olsun gizli filoyla mücadele etmeye kararlıdır" diyerek filonun sahte bayrak altında seyrettiğinden ve yasa dışı yakıt taşımacılığı faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenildiğini belirtmişti.

Daha önce Kaliningrad adıyla bilinen ve Benin bayrağı taşıyan DF Peak, 2024'ten bu yana Fransa tarafından ele geçirilen Rusya bağlantılı en az 5'inci tanker oldu.

RUSYA'NIN GÖLGE FİLOSU

Rusya, Ukrayna'ya saldırılar nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için eski ve genellikle standart sigorta veya güvenlik sertifikasına sahip olmayan tankerleri, gerçek sahipliklerini, yüklerini ve hareketlerini gizlemek için farklı ülkelerin bayrakları altında kullanıyor. Bu gemiler Avrupa tarafından Rusya'nın "gölge filosu" olarak adlandırılıyor.