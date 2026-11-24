MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli yolsuzlukla tam mücadele edileceğinin altını çizdi. Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ve gençlere seslendi.

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HABERİN ÖZETİ MHP lideri Devlet Bahçeli'den yolsuzlukla mücadele net mesaj: "Milletin malına uzanan eli kırarız" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yolsuzlukla mücadele, Öğretmenler Günü, gençlik, adalet, orta sınıfın durumu ve basın özgürlüğü gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yolsuzluğa makam ve mevki gözetilmeksizin müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek milletin malına uzanan eli kırmaya muktedir olduklarını söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere şükranlarını sunan Bahçeli, gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aramamaları gerektiğini ve onlara fırsat eşitliği sunulmasının zorunluluk olduğunu ifade etti. Yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan ve "yağmur stratejisi" olarak isimlendirdikleri yeni siyaset haritasını açıkladıklarını hatırlatarak meselelerin hukuk ve adalet temelli ele alınması gerektiğini vurguladı. Orta sınıfın erimesinin alım gücünün yitirilmesine yol açtığını ve ekonomiden siyasete kadar toplumun temel sütunlarında yapısal sorunlar doğuracağını belirtti. Basın özgürlüğünü önemsediklerini ancak basının toplumu bilgilendirirken objektif olması gerektiğini dile getirdi. Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade eden Bahçeli, terörün emperyalizmin maşası olduğunu ve hedeflerinin terörsüz bir Türkiye inşa etmek olduğunu söyledi.

Yoksulluğun kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavı olduğunu belirten Bahçeli, makam ve mevki gözetmeksizin yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili net mesajlar da veren Bahçeli, "Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin onu kırmaya muktediriz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde öğretmenler gününe tesadüf etmiştir. Öğretmenlik birçok becerinin yanında kişisel meziyetler gerektiren, bireyi ve toplumu etkileme gücüne sahip, eğitim ve öğretim sürecinin planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynayan, sosyal, psikolojik, kültürel ve bilimsel yönü olan özveriye dayalı, insan uzaklı bir meslektir. Eğitim ve öğretim süreçlerinin en baş aktörü olan öğretmenler, bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına basitlemek, bilinci kazandırmak konusunda en önemli görevi icra ederler. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Geleceğin eğitimcisini, mühendisini, sağlıkçısını, hukukçusunu, askerini, polisini, sanatçısını velhasıl toplumun her kesiminde hizmet veren, iş gücünü yetiştiren öğretmenlerdir. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır'' Sözündeki o büyük sorumluluğu omuzlarında taşıyan bütün öğretmenlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

SİYASETTE STRATEJİK AKIL

Gelecekte ortaya çıkacak olayları ve yaşanacak hadiseleri tam olarak bilemesek de mevcut tecrübelerimiz ve edindiğimiz birikim ışığında yaşanacak hadiselerden daha az etkilenmek için yeni stratejiler üretmek gerekliliğinin farkındayız. İyi bir yönetimin, daha doğrusu stratejik yönetimin en dikkat çekici tarafı geleceği şekillendirilmesidir. Soyut bilgi ve somut veriler ışığında mevcudun analizini yaparak bir planlama çerçevesinde başarıya ulaştırılabilmesidir. Siyaset kurumunda stratejik aklı mutlaka işletmemiz, ülkemizin kapasitesini çevremizdeki gelişmeleri ve olası etkileri ulaşmak istediğimiz hedefleri açıklıkla belirlemeli ve bu yolda durmadan çalışmalıyız. Ülkemizde kaynakların dağıtımını eşit bir şekilde yapmak, öngörülebilir bir gelecek inşa etmek, gençlerimizin içine doğdukları toplum ve devlet yapımıza güven duygularını sağlayacak ve aidiyet duygularını daha da kuvvetlendirecektir.

GENÇLERE VE ÖĞRETMENLERE MESAJ

Bir ülkede kaynakların dağıltımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği yönünde kendilerine fırsat eşitliği içerisinde sunmak hem bir sorumluluk hem de bir zorunluluktur. İçinde bulunduğumuz çağda yeni yetişen genç kuşaklarımızın Topraklarımızın geleceklerini başka ülkelerde aramalarını hiçbir zaman istemedik, gelecekte de istemeyeceğiz. Bu toprakların en büyük gücü, en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir.

Çok değerli öğretmenlerimizin eğitip donattıkları sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır. Bu hangi görüş açısından olursa olsun siyaset üstü bir meseledir. Hep de böyle kalmalıdır. Sevgili gençlerimiz de sizlere de seslenmek istiyorum. Sağdan soldan esen rüzgarların kısa vadeli heyecanların etkisinden kapılmayın. Başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın. Size söz veriyoruz. Çareyi uzaklarda aramadığınız çarenin bizzat kendisi olduğu bir ülke için çalışacağız. Sizinle birlikte Türk ve Türkiye'yi yüzyılın inşa ettiğimizde istediğimiz her sonuca ulaşmış olacağız.

YENİ HARİTAMIZI AÇIKLADIK

Kıymetli milletvekilleri, partimizin ilk grup toplantısında yağmur stratejisi olarak isimlendirdiğimiz siyasette yeni haritamızı açıkladık. Bu konuda ayrıca basına bazı açıklamalarda bulunduk. Yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde yürütme yasama ve yargı erklerini kapsayan 3Y'ye yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik. Ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım. Yaklaşımımızın hukuk içerisinde olmalı, mesele adalet temelli olarak el alınmalıdır.

Türk siyaset düşüncesinde adalet telakkisinin erken zamanlarında töre yalnızca yönetilenleri değil, yöneteni de bağlayan normal, normatif bir sistem olarak işlev görmüştür. Adaleti merkeze alan bu yönetim anlayışında her kim olursa olsun yönetenin asli rolü halkın haklarını korumak, kuvvetlinin zayıflar üzerindeki tahakkümünü engellemek, eşitliği sağlamak olarak karşımıza çıkmıştır. Bugün de değişen bir şey yoktur. Kim ki içinde bulunduğu ortamı istismar eder, yoksulluğun derinleşmesine yol açarsa karşısında bizi bulur. Çünkü bizim nazarımızda yoksulluk kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır.

SİYASETTE YOLSUZLUK

Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli ışıklarından birisi de yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmektir. Yolsuzluk yalnızca yasaya aykırı davranışlarla sınırlı bir husus değildir. Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde ilk yara alan husus güven olur. Vatandaşın devlete, kurumlara ve sandığa olan inancı sarsılır. Demokratik katılım azalır.

Eğitim, çağın gerçeklerine uygun bir biçimde, sürekli yenilenen müfredatlar ile topluma etkin ve eşit bir şekilde sunulmalıdır. Bu şekilde kültür seviyesi artmış, bilinçli ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum meydana getirmek mümkündür. Kurumsal eğitim ama bir faaliyet değildir. Bu açıdan bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir.

ORTA SINIF ERİYOR

Ülkemizde eğitim ve istihdamın yanında dikkate alınması gereken başka bir husus orta sınıfın her geçen gün erimesidir. Orta sınıfın erimesi demek geleneksel olarak toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi, nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması demektir. Orta sınıfın zayıflaması ekonomiden siyasete eğitimden demografik yapıya kadar toplumun tüm temel sütunlarında zincirleme yapısal sorunlara yol açacaktır.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Buradan da basınımıza sesleniyorum. Basın toplumla ilgili olup elde ettiği bilgi ve düşünceleri işleyerek kamuoyuna ulaştıran kitleleştirme araçları ve kurumların bütünüdür. Bugün dijital mecralarda alanı daha da genişlemiştir. Basın toplumunu gören gözü, işiten kulağı, düşünen beynidir. Topluma bilgi ulaştırırken meselelere, aksaklıklara, ilerlemelere atıfta bulunmak suretiyle insanı düşündürür ve daha iyiye ulaşma konusunda faaliyet ortaya koyar. Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir. Bu açıdan özgür basın önemlidir. Fakat basında da toplumu bilgilendirirken objektif olmalıdır.

GAZETECİLERE ÇAĞRI

Elbette basın özgürlüğünü önemsiyoruz. Milli ve manevi değerlere bağlı toplumun meselelerine gerçekten eğilen basın organlarımızın, habercilerimizin ve gazetecilerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunlar bizim için çok değerlidir. Ancak her meselemizde olduğu gibi basında ortaya çıkan olumsuzluklara dikkat çekmek de siyasetçi olarak temel sorumluluğumuzdur. Gerçek bir gazeteci kalemini menfaatlerin değil milletin ve hakikatin emrine veren kişidir.

Bugün de Cumhur İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir. Söylediklerimin tamamı Türkiye ve tek Türkiye yüzyılını inşa etmek ve lider ülke Türkiye vizyonumuzu gerçekleştirmeye maruf düşüncelerimizdir. Bizim terörsüz Türkiye'den emelimiz içerideki barış ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektir. Son dönemdeki gelişmeler terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir. Terör emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine sı taşımakta, yerkenine rüzgar olmaktadır"