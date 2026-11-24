Tüm Türkiye’nin gözünü Sarıyer’e çeviren kaçak aslan olayının ardından Türkiye’de egzotik ve yırtıcı hayvan ticaretini yeniden gündeme geldi. Yasalar gereği Aslan, kaplan, leopar, maymun, timsah, büyük yılanlar ve egzotik kuşlar gibi pek çok hayvan evde beslenemiyor. Ancak, bu canlılar uluslararası yaban hayatı ticaretinin en çok yapıldığı kategoriler arasında yer alıyor. Yine bu tarz canlıları bulundurmak için mevzuatla belirlenen izinlerin alınması, barınma, güvenlik ve bakım şartlarının karşılanması gerekiyor. Net çizgilerle belirlenen şartlar sağlanmadığında ise hukuki yaptırımlar söz konusu oluyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sarıyer'deki aslan alarmı karanlık pazarı deşifre etti! 10 bin dolara aslan, 2 bin dolara timsah satıyorlar Sarıyer'de yaşanan kaçak aslan olayının ardından Türkiye'de egzotik ve yırtıcı hayvan ticareti, kaçakçılık yöntemleri ve bu alandaki denetimler yeniden gündeme geldi. Aslan, kaplan, leopar, maymun, timsah, büyük yılanlar ve egzotik kuşların evde beslenmesi yasalar gereği yasaktır. Kaçak egzotik hayvan ticareti sosyal medya hesapları, internet ilanları ve kapalı mesajlaşma grupları üzerinden de yürütülmektedir. Piyasada aslan ve kaplan yavruları 5 bin ile 10 bin dolar, Nil timsahı 2 bin ile 3 bin dolar, büyük yılanlar ise 1.000 ile 2 bin dolar arasında alıcı bulmaktadır. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında 51 ayrı olayda toplam maddi değeri 32 milyon 578 bin lirayı aşan 85 bin 342 canlı hayvan ele geçirilmiştir. Türkiye'de egzotik hayvanların yurt dışından getirilmesinin yanı sıra izinsiz üretilip çoğaltılarak satışa sunulduğu iddiaları bulunmaktadır. Varlıklı kişilerin bu hayvanları prestij, gösteriş ve hobi amacıyla edindiği, ayrıca suç örgütlerince korkutma amacıyla kullanıldığı öne sürülmektedir.

ASLAN VE KAPLAN FİYATLARI 5 BİN İLA 10 BİN TL ARASINDA

Kaçak egzotik hayvan ticareti artık yalnızca geleneksel kaçakçılık ağları üzerinden yürümüyor. Sosyal medya hesapları, internet ilanları ve kapalı mesajlaşma grupları da alıcılarla satıcıları buluşturan kanallara dönüşüyor. Geçmişte İstanbul merkezli bir kaçakçılık ağında, hayvan tacirlerinin kendi aralarında WhatsApp grupları kurduğu, müşterilerini ise sosyal medya üzerinden bulduğu belirlenmişti. Operasyonda 303 egzotik hayvan ele geçirilmiş, hayvanların toplam piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu açıklanmıştı. Egzotik hayvan ticaretinde fiyatlar türün nadirliğine, yaşına, rengine ve alıcı talebine göre değişiyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre aslan ve kaplan yavruları cinsine göre 5 bin ile 10 bin dolar arasında alıcı bulabiliyor. Nil timsahı için 2 bin ile 3 bin dolar, büyük yılan türleri için ise 1.000 ile 2 bin dolar arasında fiyatlar telaffuz ediliyor.

85 BİN 342 CANLI HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye, yaban hayatı kaçakçılığı bakımından hayvanların son durağı olarak değil, uluslararası ticarette transit güzergâh olarak öne çıkıyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü verileri, kaçak canlı hayvan ticaretinin ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. 2025 yılında 51 ayrı olayda 85 bin 342 canlı hayvan ele geçirildi. Yakalanan hayvanların toplam maddi değeri 32 milyon 578 bin lirayı aştı.

VARLIKLILARIN YENİ HOBİSİ

Egzotik hayvan sahipliğinin varlıklı kesimler arasında prestij ve gösteriş aracına dönüşmesi, kaçak ticareti besleyen unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Özellikle yavru aslan ve kaplanlar, sosyal medya paylaşımlarında ilgi çekmek amacıyla kullanılabiliyor. Büyük arazisi, çiftliği veya malikanesi bulunan varlıklı kişilerin bu hayvanları hobi ve koleksiyon amacıyla edinmek istediği belirtiliyor. Bazı iddialarda yırtıcı hayvanların suç örgütleri veya çeteler tarafından korkutma amacıyla kullanıldığı da öne sürülüyor.

TÜRKİYE’DE DE İZİNSİZ OLARAK ÜRETİLİYOR

Ticaret yalnızca yurt dışından hayvan getirilmesiyle sınırlı kalmıyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde egzotik hayvanların izinsiz üretildiği ve çoğaltılarak satışa sunulduğu yönünde iddialar da bulunuyor. Yakın zamanda Ankara merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda, yasaklı hayvanları ülkeye getirip çoğaltarak ticaretini yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışmada 96 egzotik hayvan ele geçirilmişti. Kaçak hayvan ticaretinin ortaya çıkarılması için yalnızca gümrük kapılarındaki operasyonlar yeterli görülmüyor. İstanbul'da geniş arazilerin, çiftliklerin ve müstakil malikanelerin bulunduğu Çatalca, Silivri, Beykoz, Polonezköy, Riva, Sarıyer, Zekeriyaköy, Şile ve Ağva gibi bölgelerde de mevzuata uygun denetimler önemli.