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İstanbul
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonuç verdi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen iş birliği kapsamında 44 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Aranan şahısların 26'sı Gürcistan, 4'ü Yunanistan, 4'ü Almanya, 4'ü Hollanda, 2'si Bulgaristan'da yakalandı. ABD, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya'dan da birer kişinin iadesi sağlandı.
Türkiye'ye getirilen şahıslardan 22'sinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 22'sinin ise ulusal seviyede arandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek şu açıklamada bulundu:
"Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz."