Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve altyapı yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında dört farklı sektörde hayata geçirilen 77 projenin toplam maliyetinin 51,8 milyar dolar olduğunu belirten Uraloğlu, aynı yatırımların bugün yapılması halinde bu rakamın 91,6 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Doğru zamanda, doğru finansmanla ülkemize yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım maliyeti avantajı sağladık” dedi.

4,5 TRİLYON LİRALIK YATIRIM DAHA YAPILACAK

Bakanlığın mevcut yatırım programına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, 852 ana proje kapsamında toplam 1.881 projenin bulunduğunu bildirdi.

Toplam 7,2 trilyon liralık yatırım portföyünün yüzde 37’sinin gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, kalan 4,5 trilyon liralık yatırımla Türkiye'nin altyapısını güçlendirmeye, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.