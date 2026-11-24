Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki akşam gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. COP31 Zirvesi'nde Simon Stell ile COP31 Başkanı Murat Kurum arasında yaşananlar gündem olmuştu. Kurum'dan yaşananlara ilişkin açıklama geldi.
COP31'de Simon Stiell ile yaşadığı diyaloğun sorulması üzerine Bakan Kurum, Türkiye'nin başkanlığı sürecinde herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceklerini belirtti.
Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Genel sekreter yardımcımız, baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. Şu şöyle olsun diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada bir müdahale girişimi de oldu kendisinin. Ben de yerine geçmesini söyledim."
Bakan Kurum şunları söyledi:
"Biz çok büyük bir organizasyon yaptık. 196 ülkeyi, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 102 lideri, 300’ün üzerinde bakanı ağırladık. Tarihimizin en büyük zirvesini gerçekleştirdik. Çok şeffaf bir başkanlık yürüttük. Müzakereler Avustralya’daydı, biz COP Başkanı olarak devreye girdik. Oradaki 196 ülkeyi dinledik. Tüm gruplarla görüştük, beklentilerini not ettik. İnanın fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık, uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Ve bu tüm dünyanın takdirini topladı. 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle, 102 liderle, 300'ü aşkın bakanla tarihimizin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı.
AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı; illa bu olacak diye. Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Milli menfaatlerimiz var, ülkemizin bir politikası var. Biz yine daha önce alınan kararı metne yansıttık. Ama bu da onlara yetmedi. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Biz orada çok önemli kararları metne koyduk. Eğer bir irade ise, uygulama iradesi ise en büyüğünü koymuşuz. Dolayısıyla bu iradeyi görmezden gelip benim dediğim olsun yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Neticede dün konuşanların hepsinin hedefinde de onlar vardı.
Tabii bizim başkanlık olarak yapabileceğimiz bu. Yani tarafları bir araya getireceğiz, uzlaşmaların zeminini hazırlayacağız ve uzlaşı çıkarsa da kararları yürüteceğiz. Ama bir ülkenin itirazı neticede bu kararın çıkmamasını sağladı. Kolay bir iş değil. 196 ülkeyi aynı masanın etrafında toplayıp aynı kararı çıkaracaksınız. Bugünkü siyasi konjonktürdeki sorunlar, bugünkü siyasi konjonktürdeki problemler ister istemez o masadaki kararlara doğrudan veya dolaylı etki yapıyor. İrade göstermesini sağlaması gereken her türlü işi, sorumluluğu yaptık.
Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela, Rusya yani gerçekten sorumluk alarak bu grupta ilerleme adına önemli irade koydu. Her türlü olumlu yaklaşımı sergilediler. Ben onlara teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yani fosil yakıtla ilgili ifadeyi, elektrifikasyon noktasında yüzde 35'e ilerleme ifadesini, uyum finansmanının 3 katına çıkarılmasını koyduk. Yine karbon yakalama teknolojilerini 1,5 derece hedefi doğrultusunda koyduk. Metan emisyonlarının azaltılması noktasında mutabakata vardık. Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Yani kaybeden kim? Dünya. Kaybeden kim? İnsanlık. Yazık oldu.”