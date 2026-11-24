Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki akşam gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. COP31 Zirvesi'nde Simon Stell ile COP31 Başkanı Murat Kurum arasında yaşananlar gündem olmuştu. Kurum'dan yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

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HABERİN ÖZETİ 'Yerine geç' diyerek uyarmıştı! Bakan Kurum'dan Simon Stell açıklaması: 'Kendisini severim ama...' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Genel Sekreteri Simon Stiell ile yaşadığı gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlığı sürecinde herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceklerini ve kendi özgür iradeleriyle karar alıp uygulayacaklarını belirtti. Kurum, COP31'de 196 ülkeyi, 1 milyon ziyaretçiyi, 102 lideri ve 300'ün üzerinde bakanı ağırlayarak tarihlerinin en büyük zirvesini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Avrupa Birliği'nin (AB) fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma konusunda dayatmacı bir pozisyon izlediğini ve diğer ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttüğünü söyledi. Kurum, AB'nin tek bir kelimeye takılarak, 196 ülkenin birlikte alabildiği kararların çıkmasını engellediğini savundu. COP31'de Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela ve Rusya gibi ülkelerin sorumluluk alarak ilerleme adına önemli irade koyduğunu ve teşekkürlerini ilettiğini belirtti. Fosil yakıtlarla ilgili ifadenin anlaşmaya engel olması nedeniyle elektrifikasyon, uyum finansmanı, karbon yakalama teknolojileri ve metan emisyonlarının azaltılması gibi önemli kararların metne yansıtılamadığını dile getirdi.

"KİMSE BİZE MÜDAHALE EDEMEZ"

COP31'de Simon Stiell ile yaşadığı diyaloğun sorulması üzerine Bakan Kurum, Türkiye'nin başkanlığı sürecinde herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Genel sekreter yardımcımız, baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. Şu şöyle olsun diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada bir müdahale girişimi de oldu kendisinin. Ben de yerine geçmesini söyledim."

"26 MİLYAR DOLARI AŞAN ANLAŞMALAR İMZALADIK"

Bakan Kurum şunları söyledi:

"Biz çok büyük bir organizasyon yaptık. 196 ülkeyi, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 102 lideri, 300’ün üzerinde bakanı ağırladık. Tarihimizin en büyük zirvesini gerçekleştirdik. Çok şeffaf bir başkanlık yürüttük. Müzakereler Avustralya’daydı, biz COP Başkanı olarak devreye girdik. Oradaki 196 ülkeyi dinledik. Tüm gruplarla görüştük, beklentilerini not ettik. İnanın fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık, uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Ve bu tüm dünyanın takdirini topladı. 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle, 102 liderle, 300'ü aşkın bakanla tarihimizin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı.

AB, DAYATMACI BİR POZİSYON İZLEDİ

AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı; illa bu olacak diye. Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Milli menfaatlerimiz var, ülkemizin bir politikası var. Biz yine daha önce alınan kararı metne yansıttık. Ama bu da onlara yetmedi. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Biz orada çok önemli kararları metne koyduk. Eğer bir irade ise, uygulama iradesi ise en büyüğünü koymuşuz. Dolayısıyla bu iradeyi görmezden gelip benim dediğim olsun yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Neticede dün konuşanların hepsinin hedefinde de onlar vardı.

"196 ÜLKEYİ AYNI MASADA TOPLAMAK KOLAY DEĞİL"

Tabii bizim başkanlık olarak yapabileceğimiz bu. Yani tarafları bir araya getireceğiz, uzlaşmaların zeminini hazırlayacağız ve uzlaşı çıkarsa da kararları yürüteceğiz. Ama bir ülkenin itirazı neticede bu kararın çıkmamasını sağladı. Kolay bir iş değil. 196 ülkeyi aynı masanın etrafında toplayıp aynı kararı çıkaracaksınız. Bugünkü siyasi konjonktürdeki sorunlar, bugünkü siyasi konjonktürdeki problemler ister istemez o masadaki kararlara doğrudan veya dolaylı etki yapıyor. İrade göstermesini sağlaması gereken her türlü işi, sorumluluğu yaptık.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE 'FOSİL YAKIT' ELEŞTİRİSİ

Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela, Rusya yani gerçekten sorumluk alarak bu grupta ilerleme adına önemli irade koydu. Her türlü olumlu yaklaşımı sergilediler. Ben onlara teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yani fosil yakıtla ilgili ifadeyi, elektrifikasyon noktasında yüzde 35'e ilerleme ifadesini, uyum finansmanının 3 katına çıkarılmasını koyduk. Yine karbon yakalama teknolojilerini 1,5 derece hedefi doğrultusunda koyduk. Metan emisyonlarının azaltılması noktasında mutabakata vardık. Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Yani kaybeden kim? Dünya. Kaybeden kim? İnsanlık. Yazık oldu.”