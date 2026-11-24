Organizatörler, varlıklı yatırımcıları çekebilmek adına son etkinlikte çeşitli promosyon teşviklerine yer verdi. Her biri en az 1 milyon TRUMP tokenına sahip en büyük dört yatırımcıya 18 ayar altın Trump saatleri vadediliyor. Diğer VIP konuklara ise Trump temalı hediye çantaları sunulacak. Ancak organizatörler, katılımcıların Başkan ile birebir özel görüşme yapamayacağını açıkça belirtti.