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ABD Başkanı Donald Trump, kendi adını taşıyan kripto para birimi TRUMP’ın sahipleri için 22 Kasım'da Washington dışındaki golf kulübünde yeni bir özel akşam yemeği düzenledi. Ocak 2025'te yaklaşık 74 dolarlık zirveyi gören tokenın Kasım 2026 itibarıyla 1 doların altına gerileyerek yaklaşık yüzde 99 değer kaybetmesi, etkinliğe yönelik yatırımcı ilgisini de sert biçimde düşürdü.
Bloomberg'in aktardığına göre, akşam yemeğine katılım hakkı kazanmanın maliyeti ciddi ölçüde geriledi. Maliyetteki sert düşüş, ABD Başkanı’na erişim elde etmek isteyen yatırımcılar arasındaki rekabetin zayıfladığını ortaya koyuyor. Öte yandan Demokrat yasa koyucular, etkinliğin varlıklı kripto para yatırımcılarına Trump’ın özel ticari girişimleri aracılığıyla ayrıcalıklı erişim sağladığı yönündeki endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
Son akşam yemeği, Trump'ın ikinci yemin töreni öncesinde piyasaya sürülen kripto paraya yönelik yatırımcı iştahının nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Etkinlik kurallarına göre en fazla TRUMP tokenına sahip ilk 185 yatırımcı Trump ile akşam yemeğine katılmaya hak kazanırken, en büyük 29 yatırımcı ek olarak VIP resepsiyonuna erişim elde ediyor.
Yeni katılımcı listesi, 2025 yılında Virginia eyaletinin Sterling kentindeki Trump golf kulübünde gerçekleştirilen ilk yemeğe kıyasla daralmış durumda. İlk etkinlikte tokenın en büyük 220 sahibi yemeğe davet edilmişti.
Organizatörler, varlıklı yatırımcıları çekebilmek adına son etkinlikte çeşitli promosyon teşviklerine yer verdi. Her biri en az 1 milyon TRUMP tokenına sahip en büyük dört yatırımcıya 18 ayar altın Trump saatleri vadediliyor. Diğer VIP konuklara ise Trump temalı hediye çantaları sunulacak. Ancak organizatörler, katılımcıların Başkan ile birebir özel görüşme yapamayacağını açıkça belirtti.
Bloomberg’in haberine göre, etkinliğin önceki versiyonlarına da katılan kripto para yatırımcısı Morten Christensen, TRUMP’ın fiyat oynaklığından korunmak için özel bir strateji geliştirdi. Varlıklarını riskten koruma (hedging) yöntemiyle yöneten Christensen, net katılım maliyetini ilk yemekteki yaklaşık 1.200 dolardan ikinci yemekte 500 dolara kadar indirdi.
Christensen’in uyguladığı stratejinin son etkinlikte yaklaşık 6 dolarlık küçük bir kâr getirdiği bildirildi. Ortaya çıkan rakamlar, piyasa riskini yönetebilen yatırımcılar açısından ABD Başkanı’na erişimin ne kadar ucuzladığını gösteriyor.
TRUMP tokenındaki çöküş, siyasi bağlantılı kripto paralar arasındaki en sert geri dönüşlerden biri olarak öne çıkıyor. Ocak 2025’te piyasaya sürülen token, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden kazanç sağlamaya çalışan yatırımcıların yoğun spekülatif ilgisiyle kısa süreliğine yaklaşık 74 dolara kadar yükselmişti. Ancak hemen ardından başlayan uzun soluklu düşüş, Kasım 2026 itibarıyla tokenı 1 doların altına çekerek zirve piyasa değerinin neredeyse tamamını sildi.
TRUMP tokenındaki ağır kayıplar, spekülatif ivme ortadan kalktığında yatırımcı talebinin ne kadar hızlı buharlaşabileceğini ortaya koyuyor.