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İstanbul
17 milyon öğrenci, ilk ara tatilin ardından yeniden dersbaşı yaptı. Öğrenciler ve veliler ikinci ara tatilin tarihini araştırmaya başlarken tatilin kaldırıldığı yönünde iddialar yine gündeme oldu. MEB'in yayımladığı eğitim öğretim takviminde ikinci ara tatilin 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacağı ilan edildi.
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili de 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Takvimde dikkat çeken ayrıntı da ortaya çıktı. Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin aynı hafta içerisinde yer aldığı görüldü. Öğrencilere ekstra bayram tatili hakkı tanınmayacak ve bayram ile ara tatili aynı hafta içerisinde geçirmiş olacaklar.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.
8 Mart 2027 Pazartesi Ramazan Bayramı arifesi (ikinci dönem ara tatili)
9 Mart 2027 Salı bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
10 Mart 2027 Çarşamba bayramın 2. günü (ikinci dönem ara tatili)
11 Mart 2027 Perşembe bayramın 3. günü (ikinci dönem ara tatili)
15 Mayıs 2027 Cumartesi Kurban Bayramı arifesi
16 Mayıs 2027 Pazar bayramın 1. günü
17 Mayıs 2027 Pazartesi bayramın 2. günü
18 Mayıs 2027 Salı bayramın 3. günü
19 Mayıs 2027 Çarşamba bayramın 4. günü (19 Mayıs bayramı ve Kurban Bayramı'nın 4. günü, tatil)
1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı tatili
23 Nisan 2027 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2027 Cumartesi: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2027 Çarşamba: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı