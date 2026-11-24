Milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrilirken, zam oranlarının yanı sıra seyyanen artış ve refah payı beklentisi de gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Ekonomist Muhammed Bayram, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’un sorularını cevaplayarak ocak zammına ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı. En düşük emekli maaşı için 35 bin TL'ye, en düşük memur emekli aylığı için ise 43 bin 564 TL'ye işaret eden Bayram, milyonları ilgilendiren zam formülüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri dikkate alındığında masadaki en güçlü zam oranı nedir?

Muhammed Bayram: Merkez Bankası’nın son açıklamış olduğu ankete göre, bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 29,5 seviyesinde. Ben yılı yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapatacağımızı düşünüyorum. Bu noktadan hareketle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alması gereken zam oranının yüzde 10, memur ve memur emeklilerinin alması gereken zam farkının ise yüzde 8 civarında olacağını tahmin ediyorum.

Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalardan hareketle bir müjde geleceğini ve SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurlarımıza normal zam oranından daha yüksek bir artış yapılacağını tahmin ediyorum.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, Bağ-Kur ve SSK emeklisi ocak ayında ne kadar zam alacak?

Muhammed Bayram: Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde, asıl maaşa seyyanen zam eklenmesi ve üzerine enflasyon farkının uygulanması şeklinde bir formül olacağını tahmin ediyorum. Bunun da yaş ve prim gününe göre adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde oluşturulacağını düşünüyorum.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, zamanında daha fazla prim ödemiş, devlete daha fazla vergi vermiş kişilerin daha yüksek seyyanen zam alarak bunun karşılığını görmesi. Ancak en düşük emekli maaşının da önemli ölçüde yükseltilerek mevcut dengesizliklerin ortadan kaldırılacağını düşünüyorum.

Burada en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL üzerine öncelikle 5 bin, 7 bin 500 veya 10 bin TL şeklinde seyyanen zam eklenmesi, ardından da yüzde 10'luk refah payı verilmesi şeklinde bir düzenleme gelebilir.

Benim yakın olduğum formül, öncelikle 7 bin 500 ila 10 bin TL arasında bir seyyanen zam eklenmesi ve bunun üzerine yüzde 10'luk enflasyon farkının uygulanması şeklinde. Böylece en düşük emekli maaşı 30 bin ila 35 bin TL civarına ulaşacaktır.

Senaryo / Formül Mevcut Maaş Seyyanen Zam Zamlı Ara Tutar Refah Payı / Enflasyon Farkı (%10) Tahmini Yeni Maaş Senaryo 1 (5.000 TL Seyyanen) 23.552 TL 5.000 TL 28.552 TL 2.855,20 TL 31.407,20 TL Senaryo 2 (7.500 TL Seyyanen - Öne Çıkan) 23.552 TL 7.500 TL 31.052 TL 3.105,20 TL 34.157,20 TL Senaryo 3 (10.000 TL Seyyanen - Öne Çıkan) 23.552 TL 10.000 TL 33.552 TL 3.355,20 TL 36.907,20 TL Beklenti Özeti: En düşük emekli maaşının 7.500 - 10.000 TL seyyanen zam ve %10 fark ile 30.000 - 35.000 TL civarına ulaşması öngörülmektedir.

En düşük emekli maaşından daha yüksek maaş alan vatandaşlarımız da bu artıştan az olmamak şartıyla yararlanacaktır. Çünkü herkesin aldığı maaş farklı olduğu için net bir hesaplama yapmak şu aşamada mümkün değil.

Memur emeklisi ile işçi ve Bağ-Kur emeklisi arasındaki zam farkı yeniden gündeme gelecek mi?

Muhammed Bayram: Bundan önceki senelerde, pandemi sürecinde ve diğer yüksek enflasyonist dönemlerde memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki fark ortadan kaldırılarak herkese eşit zam yapılmıştı. Bu dönemde de SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerine aynı oranlarda zam yapılacağını düşünüyorum.

Özellikle memur emeklilerinin, memurlara yapılan seyyanen zammı almadıkları göz önünde bulundurulursa memur emeklilerine en az 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam üzerine enflasyon farkı verilmesi şeklinde bir durum söz konusu olabilir.

2027 YILI ORTASINDA REFAF PAYI

Refah payı verilecek mi? Kimlere verilecek?

Muhammed Bayram: Enflasyonun hızla düştüğü dönemlerde en düşük gelir grubuna sahip vatandaşlarımızın gelir seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor ki aldıkları maaş ceplerinde kalabilsin.

Enflasyonla mücadele kapsamında önemli bir yol katettik. Tam da şimdi memur ve emeklilerimize yüksek oranlı zamlar yaparak alım güçlerini korumak ve ileriye taşımak gerekiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da yapmış olduğu açıklamalarda, ülkenin refahı arttıkça bunu toplumun tüm kesimlerine yayacağımız yönünde bir sözü var. Bununla birlikte hem yıl sonunda hem de 2027 yılı ortasında yine refah payı verilerek, vatandaşlarımıza yalnızca almaları gereken enflasyon farkı kadar değil, bunun üzerinde artış yapılacağını düşünüyorum. Vatandaşın alım gücünün sürdürülebilir olması için devletimizin harekete geçeceği kanaatindeyim.

En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? Ocak zammıyla birlikte en düşük emekli memur aylığının hangi seviyeye yükselmesini bekliyorsunuz?

Muhammed Bayram: Memur emeklileri halihazırda 31 bin 527 TL maaş alıyor. Buna öncelikle 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam ilave edilip üzerine yüzde 8'lik zam farkı uygulanırsa en düşük memur emeklisi maaşının 42 bin 772 TL'ye ulaşacağını tahmin ediyorum.

Eğer SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon oranı kadar, yani yüzde 10'luk bir artış yapılırsa en düşük memur emeklisi maaşı 43 bin 564 TL civarına kadar yükselebilir.

Senaryo / Durum Mevcut Maaş Seyyanen Zam Zam Oranı Tahmini Yeni Maaş Mevcut Durum 31.527 TL - - - 1. Senaryo (Seyyanen Zam + %8 Zam Farkı) 31.527 TL 8.077 TL %8 42.772 TL 2. Senaryo (SSK ve Bağ-Kur Enflasyon Oranı Eşitlemesi) 31.527 TL 8.077 TL %10 43.564 TL

Ocak zammında büyük sürpriz beklentiniz var mı?

Muhammed Bayram: Evet, ocak ayında emeklilerimiz ve memurlarımız açısından önemli bir sürpriz bekliyorum. Sadece enflasyon farkıyla yetinilmeyeceğini, seyyanen zam ve refah payı gibi ilave düzenlemelerin gündeme gelebileceğini düşünüyorum.

Özellikle en düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızın alım gücünün korunması gerekiyor. Bu nedenle devletimizin hem yıl sonunda hem de 2027 yılının ortasında enflasyon farkının üzerinde artışlar yaparak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeye yönelik adımlar atacağını tahmin ediyorum.