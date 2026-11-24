Piyasalarda gözler Merkez Bankası’nın faiz politikasına ve Türk lirasını korumaya yönelik atacağı adımlara çevrilirken, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın verdiği mesajlar ekonomi gündemini hareketlendirdi. Faizden likiditeye, stopajdan döviz kuru istikrarına kadar birçok başlığın masada olduğu yeni dönemde piyasaların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Ekonomist Necmettin Batırel, Karahan’ın açıklamalarının perde arkasını ve piyasaları bekleyen olası gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

DEZENFLASYON DAHA GÖRÜNÜR OLACAK

Para politikasının görünümü, dezenflasyon süreci ve Türk lirasına yönelik adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun ana eğiliminin ekim ayında yüzde 24 bandına çekildiğine dikkat çekerek, "Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında. Arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyon daha görünür olacak." dedi.

Karahan, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini belirterek, "Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eşgüdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir." dedi.

PEKİ, BUNU SAĞLAMAK İÇİN NELER YAPILACAK?

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ekonomist Batırel, "Politika faizi: Karahan, enflasyon görünümünde veya TL talebinde belirgin bir bozulma görülmesi durumunda temel araç olan politika faizinin (ekim ayında yüzde 36 seviyesine çekilmişti) yeniden sıkılaştırıcı yönde kullanılabileceğini belirtti.

Ancak Karahan'ın mesajı, doğrudan yeni bir faiz artırım süreci başlatıldığı yönünde değil; TL'ye olan talebin zayıflaması durumunda politika faizi, likidite ve stopaj araçlarının kullanılabileceğine dair ihtiyatlı bir güvence niteliğinde.

Makroekonomik göstergelerdeki olumlu vurgu: Karahan, konuşmasında mevcut politikalara güvenin sürdüğünü, TL talebinin istikrarlı kaldığını ve enflasyonun ana eğiliminin ekim ayında yüzde 24 bandına gerileyerek yıllık enflasyonun 6 puan altına indiğini belirtti. Bu açıklamalar, yakın vadede acil bir ek faiz artışı zorunluluğu olmadığını gösteriyor.

Döviz kuru istikrarı ve finansal istikrar mesajı: Merkez Bankası'nın rezerv araçları ve likidite yönetimiyle kur oynaklığını sınırlama kararlılığı, bilançolarında yüksek TL ve döviz pozisyonu taşıyan bankalar için öngörülebilirliği artırarak sektöre destek verdi." şeklinde konuştu.

Batırel, özetle, piyasaların Karahan'ın sözlerini hemen devreye girecek bir faiz şoku olarak değil, kur istikrarını koruma kararlılığı olarak fiyatladığını söyledi. Uzman isme göre son dönemdeki sert düşüşlerin ardından ucuzlayan banka hisselerine gelen tepki alımları da endeksi pozitif bölgede tuttu.