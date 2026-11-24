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İstanbul
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Sanayi Sitesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik kazasının ardından taraflar arasında yaşanan kavga yer aldı.