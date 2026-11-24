Kocaeli'de 5 liralık kampanya izdihamı: Mağazayı duyanlar akın etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılışı gerçekleştirilen bir giyim mağazası, düzenlediği kampanyayla ilgi gördü. İşletmenin ilk 300 müşteriye yönelik pantolon, sweatshirt, tişört, gömlek ve kazak gibi ürünleri 5 TL'den satışa sunduğu kampanyayı duyan vatandaşlar mağazaya akın etti.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği kampanyada, indirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar mağazanın girişinde yoğunluk oluşturdu. Kısa sürede kalabalığın artmasıyla birlikte izdiham yaşanırken, yüzlerce kişinin aynı anda içeri girmesi mağazada da karışıklığa neden oldu. Çalışanlar, vatandaşları sakin olmaları ve dikkatli hareket etmeleri konusunda uyararak kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.