Türk rock müziğinin önemli kadın vokalistlerinden Asena Özçetin'den acı haber geldi. Kariyeri boyunca çok sayıda müzik grubunda solistlik yapan ve solo çalışmalarıyla da adından söz ettiren sanatçı, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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HABERİN ÖZETİ Asena Özçetin hayatını kaybetti! Acı haberi grup üyeleri paylaştı: Türk Rock müziğinin acı kaybı Türk rock müziğinin önemli kadın vokalistlerinden Asena Özçetin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Asena Özçetin, kariyeri boyunca çok sayıda müzik grubunda solistlik yaptı ve solo çalışmalarıyla da adından söz ettirdi. 1999 yılından bu yana Karakedi grubuyla sahne alan sanatçının vefat haberi, grup tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Sanatçının ölüm haberinin ardından sevenleri ve müzisyen dostları taziye mesajları paylaştı. Kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ASENA ÖZÇETİN HAYATINI KAYBETTİ!

1999 yılından bu yana Karakedi grubuyla sahne alan Asena Özçetin'in vefat haberi, grup tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Sanatçının ölüm haberinin ardından sevenleri ve müzisyen dostları taziye mesajları paylaştı. Kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Rock ve metal müzik camiasının sevilen isimlerinden biri olan Asena Özçetin, uzun zandır sahne performanslarıyla, güçlü vokalleriyle kendine has duruşuyla müzikseverlerin severek dinlediği isimlerden birisiydi.

Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayattan kopan Asena Özçetin çeşitli rock ve metal gruplarında baş vokal olarak görev alıyor. Öyle ki dönem dönem şarkılarının da yükselişe geçtiğini söylemek mümkün oluyor.

ACI HABERİ GRUP ÜYELERİ PAYLAŞTI: TÜRK ROCK MÜZİĞİNİN ACI KAYBI

Türk rock müziğinin dikkat çeken müzik gruplarından biri olan Karakedi Grubu’nun üyelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de söyledikleri şarkılarla kısa sürede dinlendiği düşünülüyor.

Rock ve metal havayı bir araya getiren Karakedi grubu kimi zaman cover yaparken kimi zamanda mizah içeren besteler ve sahne performanslarıyla ön plana çıkıyorlar. Ankara’da kurulan bu grupta yer alan Asena Özçetin’in vefatı grup tarafından duyuruldu.

Türk rock müziğin acı kaybı meydana gelirken Asena Özçetin, 53 yaşında hayatını kaybetti. Şarkılarıyla ve sevilen halleriyle dikkatleri üzerine çeken isimlerden biriydi.