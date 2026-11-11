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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:30

Ünlü sanatçı Cengiz Tekin'den acı haber! Arabesk müziğin usta isimi vefat etti

Arabesk müziğin usta isimleri arasında yer alan Cengiz Tekin'den acı haber geldi. Güçlü sesi ve birbirinden başarılı şarkılarıyla arabesk dünyasına birçok eser bırakan ünlü sanatçı 71 yaşında hayatını kaybetti. Cengiz Tekin'in vefat haberi hem sevenlerini hem de yakınlarını derin bir hüzne boğdu. İşte detaylar...

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Editor
 Selime Albayrak
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Ünlü sanatçı Cengiz Tekin'den acı haber! Arabesk müziğin usta isimi vefat etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:30

Türk müziğin güçlü sesleri arasında yer alan Cengiz Tekin'den gelen acı haber tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğdu. Arabesk müziğin usta isimleri arasında yer alan Cengiz Tekin, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arabesk dünyasına kazandırdığı birbirinden başarılı birçok şarkısıyla gönüllerde taht kuran ünlü sanatçı yaşamını yitirdi. Usta sanatçının nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Cengiz Tekin'in ölüm haberini kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.  Arabesk müziğin usta isimi acı kaybıyla hem sevenlerini hem de yakınlarını derin bir hüzne boğdu.

ARABESK MÜZİĞİN USTA İSMİ CENGİZ TEKİN HAYATINI KAYBETTİ!

"Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Zalimden de Zalim", "Senin Yerine", "Dert Kitabı", "Diyemedim" gibi birçok başarılı şarkısıyla arabesk dünyasının usta isimleri arasında yer alan Cengiz Tekin'den acı haber geldi. Müzik dünyasının güçlü seslerinden biri olan ünlü sanatçı Tekin, hayatını kaybetti. Arabesk yıldızı, geçtiğimiz ağustos ayında Zatürre, kaburga kırıkları, yatak yaraları ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi altında olduğunu açıklamıştı.

Ünlü sanatçı Cengiz Tekin'den acı haber! Arabesk müziğin usta isimi vefat etti

Hastalığı sürecinde sevenlerinden dua isteyerek destek talebinde bulunan Cengiz Tekin, aylardır mücadele ettiği tedavisinden olumlu sonuç alamadı. Son zamanlarda ciddi sağlık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan usta sanatçının, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık mücadelesi yıllar öncesine dayanan Tekin, 2018 yılında evinde kalp krizi geçirmişti.

Ünlü sanatçı Cengiz Tekin'den acı haber! Arabesk müziğin usta isimi vefat etti

Geçmiş yıllarda kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma alınarak tedavi gören Cengiz Tekin'e iki damar balon uygulaması yapılmış ve stent takılmıştı. Usta sanatçı, yaşadığı ciddi rahatsızlığın ardından müzik tutkusundan kopmayarak hayata tutunmayı başarmıştı. Son zamanlarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tekin'in  kalp krizi nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ünlü sanatçı Cengiz Tekin'den acı haber! Arabesk müziğin usta isimi vefat etti

ACI HABERİ KIZI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

Türk müziğin güçlü sesleri arasında yer alan Cengiz Tekin'in vefat haberini kızı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kızı, ünlü sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ünlü sanatçı Cengiz Tekin'den acı haber! Arabesk müziğin usta isimi vefat etti

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun BABAM. Cenaze ve defin bilgilerini netleştiğinde paylaşacağız."

Ünlü sanatçı Cengiz Tekin'den acı haber! Arabesk müziğin usta isimi vefat etti

Usta sanatçının kızı babasının cenaze törenine ilişkin de detayları sevenleriyle paylaştı. Sadece yorumculuğuyla değil, Türk arabesk müziğine kazandırdığı unutulmaz besteleriyle de adını geniş kitlelere duyuran Cengiz Tekin'in cenazesinin bugün (11 Kasım) ikindi namazını müteakip Büyükçekmece Küba Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Büyükçekmece Güzelce Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. 

 

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#kalp krizi
#arabesk müzik
#Cengiz Tekin
#Büyükçekmece Küba Camii
#Büyükçekmece Güzelce Mezarlığı
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