Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan 'Prison Break' dizisinin unutulmaz oyuncularından Stacy Keach'ten acı haber geldi. Uzun yıllar sinema, tiyatro ve televizyon projelerinde rol alan usta oyuncu, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Özellikle 'Mike Hammer' dizisindeki dedektif karakteri ve 'Prison Break'teki cezaevi müdürü Henry Pope rolüyle tanınan Keach'in vefatı, sevenlerini hüzne boğdu.

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HABERİN ÖZETİ Prison Break'in unutulmaz oyuncusu Stacy Keach vefat etti! Ölüm nedeni hemen açıklandı 'Prison Break' dizisinin unutulmaz oyuncularından Stacy Keach, 85 yaşında hayatını kaybetti. Stacy Keach, 'Mike Hammer' dizisindeki dedektif karakteri ve 'Prison Break'teki cezaevi müdürü Henry Pope rolüyle tanınıyordu. Sinema, tiyatro ve televizyon projelerinde geniş bir yelpazede rol aldı. "The Ninth Configuration", "Titus", "Nebraska", "Blue Bloods" ve "Jay Kelly" gibi yapımlarda yer aldı. Stacy Keach, Ernest Hemingway'i canlandırdığı mini diziyle Altın Küre ödülü kazandı.

STACY KEACH MIKE HAMMER ROLÜYLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Stacy Keach, özellikle suç romanlarının ünlü yazarı Mickey Spillane tarafından oluşturulan özel dedektif Mike Hammer karakteriyle televizyon tarihine adını yazdırdı. Sert mizacı, kendine özgü tarzı ve adalet arayışıyla dikkat çeken dedektif, Keach'in kariyerindeki en tanınmış rollerden biri oldu.

Ancak başarılı oyuncu, kariyerinin tek bir karakterle sınırlandırılmasını istemiyordu. Sinemada uyuşturucu bağımlısı bir polis memurundan tiyatro sahnesindeki Kral Lear'a, televizyon programlarındaki sunuculuk ve anlatıcılıktan tarihi kişiliklere kadar çok geniş bir alanda çalıştı.

"The Ninth Configuration" (diğer adıyla "Twinkle, Twinkle Killer Kane") filminde ruhsal sorunlar yaşayan bir albayı oynayan Keach, "Titus" dizisinde de başrolde yer aldı. Alexander Payne imzalı ve Oscar'a aday gösterilen "Nebraska" filminde rol alan oyuncu, CBS'in polisiye dizisi "Blue Bloods"ta New York başpiskoposunu oynadı.

Geçen yıl vizyona giren "Jay Kelly" filminde ise George Clooney'nin öfkeli ve kırgın babası rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Keach, 2012 yılında New York dergisine verdiği röportajda farklı karakterlere yönelmesinin kariyerine etkisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Bu tercihim muhtemelen kariyerime zarar verdi. Seçimlerimin bir bedeli oldu. Ancak Hamlet, III. Richard ve Kral Lear'ı oynama fırsatı buldum. Bunlardan hiçbir koşulda vazgeçmezdim"

2008 yapımı "Lone Rider" televizyon filminde Keach'in oğlunu oynayan Lou Diamond Phillips de ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Phillips, meslektaşını "olağanüstü bir oyuncu, nazik, cömert ve son derece iyi kalpli" sözleriyle andı. Keach'in sahnedeki güçlü duruşuna dikkat çeken oyuncu, onu "büyük oyunculardan biri" olarak nitelendirdi.

PRİSON BREAK’TE UNUTULMAZ MÜDÜR HENRY POPE KARAKTERİNİ OYNAMIŞTI

Dünyaca ünlü fenomen dizi Prison Break’te canlandırdığı Fox River Eyalet Hapishanesi Müdürü Henry Pope rolüyle hafızalara kazınan usta aktör Stacy Keach, dizinin ilk iki sezonunda sergilediği adil, babacan ve rehabilitasyon odaklı cezaevi müdürü profiliyle televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden birine imza atmıştı. Başrol karakteri Michael Scofield’ın kaçış planı doğrultusunda inşa ettiği kibrit çöpünden Tac Mahal maketi sahneleriyle hafızalarda yer edinen ve senaryo gereği uğradığı büyük ihanet sonrası görevinden istifa eden Keach, bu karaktere hayat verirken gençlik yıllarında İngiltere'de bizzat hapis yattığı dönemdeki cezaevi müdürünün insani yaklaşımından ilham aldığını açıklamıştı.

TELEVİZYON EKRANLARINDA UNUTULMAZ ROLLER ÜSTLENDİ

Stacy Keach'in televizyon kariyeri, Mike Hammer karakterinin çok ötesine uzanıyordu. CBS yapımı "Mistral's Daughter" mini dizisinde Fransız ressam Julien Mistral'i oynayan oyuncu, "Princess Daisy" uyarlamasında Rus prensine hayat verdi.

Franco Zeffirelli'nin "Jesus of Nazareth" yapımında Barabbas rolünü üstlenen Keach, "The Blue and the Gray" dizisinde ise Binbaşı Jonas Steele olarak izleyici karşısına çıktı. Oyuncunun kariyerindeki en önemli televizyon başarılarından biri de Ernest Hemingway'i oynadığı mini dizi oldu. Altı saatlik yapımda ünlü yazarın hayatına hayat veren Keach, bu performansıyla Altın Küre ödülünün sahibi oldu. Rolüne hazırlanmak için yaklaşık 16 kilo aldı.

SHAKESPEARE'DEN HOLLYWOOD'A UZANAN BİR YAŞAM

Georgia eyaletinin Savannah kentinde dünyaya gelen Stacy Keach, oyunculukla yakından ilgili bir ailede büyüdü. Northwestern Üniversitesi'nde tanışan oyuncu anne ve babasının izinden giden Keach, California Üniversitesi Berkeley'de İngilizce ve dramatik sanatlar eğitimi aldı.

1963 yazında Oregon Shakespeare Festivali'nde görev alan oyuncu, "Henry V", "Romeo ve Juliet" ve "Aşkın Boşa Giden Çabası" gibi eserlerde sahneye çıktı. "Romeo ve Juliet" oyununda Mercutio, "Aşkın Boşa Giden Çabası"nda ise Lord Berowne karakterini oynadı.

SİNEMADA BİRBİRİNDEN FARKLI KARAKTERLERLE YER ALDI

Keach, beyaz perdeye 1968 yapımı "The Heart Is a Lonely Hunter" filmiyle adım attı. Cheech ve Chong filmlerinde uyuşturucu kullanan polis memuru Çavuş Stedenko rolüyle dikkat çekti. Ünlü yönetmen John Huston ile "Fat City" ve "The Life and Times of Judge Roy Bean" filmlerinde çalışan oyuncu, Edward Norton'ın rol aldığı "American History X" ve "The Bourne Legacy" gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

"Roadgames" filminde sert mizaçlı bir kamyon şoförünü oynayan Keach, "Children of the Corn" filminde elektrik akımına kapılan bir karaktere hayat verdi. "Class of 1999" yapımında ise kalbi bir robot tarafından çıkarılan bir karakterle izleyici karşısına çıktı.

Mike Hammer rolüyle yakaladığı şöhrete rağmen farklı projelere yönelmeyi sürdüren oyuncu, bu tercihini kariyerinin önemli bir parçası olarak görüyordu. Keach, özel dedektif Hammer'ı ise ezilenlerin yanında duran, modern çağın şövalyesi olarak yorumlamıştı.



