TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
28°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Prison Break Netflix'ten kalktı mı? Platforma eklenecek yeni diziler ve filmler açıklandı

ABD merkezli dizi ve film platformu Netflix'te Prison Break dizisinin bütün sezonları bulunuyordu. Ancak 4 Eylül 2025 tarihi itibarıyla diziyi izleyen kullanıcılar bölümlere erişim sağlayamamaya başladı. Kullanıcılar tarafından Prison Break Netflix'ten kalktı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

04.09.2025
04.09.2025
saat ikonu 14:12

Dünyanın en popüler ve yayın platformlarından biri olan , dönem dönem bazı dizileri kaldırıp, yerlerine yenilerini ekliyor. Bu gibi durumlarda kullanıcıların izledikleri diziler yarım kalabiliyor.

Son zamanlarda kullanıcılar tarafından Prison Break Netflix'ten kalktı mı sorusu araştırılmaya başlandı.

PRİSON BREAK NETFLİX'TEN KALKTI MI?

Prison Break dizisinin bütün sezonları ve bölümleri Netflix platformundan 4 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla kaldırıldı. Diziyi izleyen kullanıcılar artık bölümlere erişim sağlayamayacak.

NETFLİX'E EKELNECEK DİZİLER VE FİLMLER 2025 EYLÜL

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 yılının Eylül ayında platforma birçok dizi ve film eklenecek. Bu dizi ve filmlerin arasında Alice in Borderland'in 3. sezonu da bulunuyor. Yeni sezon 25 Eylül 2025 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

Platforma bu ay eklenecek olan diğer dizilerin bazıları ise şöyle:

  • Haunted Hotel
  • Milyarderlerin Sığınağı
  • Aynı Dün
  • Pokemon yeni ufuklar 2. sezon 4. kısım
  • Kurt Kral 2. sezon
  • House of Guinness
  • Black Rabbit
