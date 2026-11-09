Türk televizyonlarının tanınan oyuncularından Gürkan Uygun, ailesinden gelen acı haberle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Memati Baş karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncunun babası Bahattin Uygun, 86 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiren Bahattin Uygun, ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un en acı günü! Babası vefat etti Oyuncu Gürkan Uygun'un 86 yaşındaki babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti ve Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Bahattin Uygun için Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi ve naaşı Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakteriyle tanınan oyuncu Kenan Çoban, eski rol arkadaşı Gürkan Uygun'u babasının cenazesinde yalnız bırakmadı. Gürkan Uygun ve ailesi cenaze töreninde yakınlarının taziyelerini kabul etti.

GÜRKAN UYGUN'UN BABASI BAHATTİN UYGUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Oyuncu Gürkan Uygun'un 86 yaşında hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun için Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına aile yakınları ve sevenleri katıldı. Bahattin Uygun, kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gürkan Uygun ve ailesi, bu acı günde yakınlarının taziyelerini kabul etti.

GÜRKAN UYGUN'UN AİLESİNE TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun'un vefat haberi, sanat dünyasında ve sosyal medyada üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan oyuncunun sevenleri, yayımladıkları mesajlarla Uygun ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bahattin Uygun'un vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu.

KURTLAR VADİSİ'NİN ABDÜLHEY'İ KENAN ÇOBAN, GÜRKAN UYGUN'U YALNIZ BIRAKMADI

Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakteriyle tanınan oyuncu Kenan Çoban da Bahattin Uygun'un cenaze törenine katıldı. Dizide uzun yıllar birlikte rol alan Gürkan Uygun ve Kenan Çoban, yıllar sonra bu kez acı bir günde bir araya geldi. Çoban, eski rol arkadaşını babasının cenazesinde yalnız bırakmayarak Uygun ailesinin acısını paylaştı.

GÜRKAN UYGUN KURTLAR VADİSİ'NDEKİ MEMATİ KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Gürkan Uygun, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Memati Baş karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Uzun yıllar ekranlarda yer alan oyuncu, dizideki performansıyla Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasında gösterilen Memati'ye hayat verdi. Uygun, daha sonraki yıllarda farklı dizi ve sinema projelerinde de rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun'un vefatı, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu. Kurtlar Vadisi'ndeki Memati karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, bu kez başarılı kariyeriyle değil, yaşadığı acı kayıpla gündeme geldi. Cenaze töreninde sevenleri ve yakınları Uygun ailesini yalnız bırakmadı.