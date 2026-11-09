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Magazin
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 05:41
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 05:49

Oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

"Bir Zamanlar Anadolu'da", "Avrupa Yakası", "Karadayı", "Leyla ile Mecnun" gibi birçok sevilen film ve dizide rol alan oyuncu Şafak Karali, 57 yaşında hayatını kaybetti. Karali bugün Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 05:41
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 05:49

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluşundan itibaren kurumun sanat kadrosunda yer alan 57 yaşındaki Şafak Karali hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Şafak Karali için 9 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda cenaze töreni düzenlenecek. Ünlü oyuncunun cenazesi, öğle namazının ardından Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak.

Oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

"SAĞLIK SORUNLARINDAN SÖZ ETTİ"

Şafak Karali'nin yakın arkadaşı yazar Elif Sarıgülle Tan, ünlü oyuncu ile 22 Ekim'de yaptığı son telefon görüşmesini şu sözlerle aktardı:

"Sesi hiç iyi gelmiyordu. Ağrılarından, sağlık sorunlarından ve 19 Kasım'da yeni sezonunun başlaması planlanan Sinan oyununda sahneye çıkamayacak olmanın üzüntüsünden söz etti."

Oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

ŞAFAK KARALİ KİMDİR?

Şafak Karali 15 Temmuz 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Profesyonel tiyatro kariyerine 1993'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Karali, 1997'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluş kadrosunda yer aldı. Sanat yaşamı boyunca "Hamlet", "Kösem Sultan", "İçerdekiler", "Derviş ve Ölüm", "Kılıçarslan" ve "Sinan" başta olmak üzere çok sayıda oyunda rol alan Karali, 2025'te sahnelenen "Sinan" oyununda Mimar Sinan karakterini canlandırdı.

Oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

Oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı ve tiyatro eğitmenliği de yapan Karali, cezaevlerinde mahkumlar ve çocuklarla tiyatro çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalarından edindiği deneyimleri "Şafaktan" adlı kitabında kaleme aldı.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer alan Karali, Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde 'Abidin' karakterini canlandırdı. "Sıcak", "Kanımdaki Barut" ve "Albüm" filmlerinde rol alan sanatçı, "Avrupa Yakası", "Karadayı", "Leyla ile Mecnun" "Aile İşi" ve "Hayat Şarkısı" dizilerinde de izleyici karşısına çıktı.

Karali, 2003 yılında Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

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