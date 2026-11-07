Sevdan Bir Ateş’in Vuslat’ı Yeşim Gül’ün acı günü! Hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti

Ekranların yeni sezonda en çok izlenen yapımlarından biri olma yolunda ilerleyen Sevdan Bir Ateş, konusuyla dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da oyuncularıyla da konuşulan işlerden biri oluyor. Öyle ki dizi de Vuslat karakterini oynayan Yeşim Gül, son zamanlarda magazin gündemine gelmeye başladı. Başarılı oyuncu Yeşim Gül, geçtiğimiz günlerde acı haberle dikkatleri üzerine çekti. Hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti.

SEVDAN BİR ATEŞ’İN VUSLAT’I YEŞİM GÜL’ÜN ACI GÜNÜ!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve yoğun bir izleyici kitlesi elde eden Sevdan Bir Ateş dizisi, konusunun dışında oyuncularıyla da oldukça gündeme geliyor. Özellikle de oyuncularının özel hayatı araştırılan konuların başında yer alıyor. Öyle ki dizi de Mirza karakterinin annesi olan Vuslat’ı oynayan Yeşim Gül, acı günüyle dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı oyuncu Yeşim Gül, oynadığı karakterlerle oldukça gündemde yer alırken geçtiğimiz saatlerde hayat arkadaşı olan Gökhan Suar’ın hayatını kaybetmesiyle yakından takip edilmeye başlandı.

Ani bir rahatsızlık geçiren Gökhan Suar hastaneye kaldırıldı. Durumunda meydana gelen kötüleşme sonucu yoğun bakıma alınarak entübe edildiği ifade edildi. Bu gelişme 6 Kasın 2026’da Hayır Kapısı Derneği’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Öyle ki ünlü oyuncu Yeşim Gül’de derneğin açıklaması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Yeşim Gül, sosyal medyasından derneğin açıklamasının ardından sevenlerinden dua istemişti. Aniden meydana gelen rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gökhan Suar, sevenleri tarafından üzüntüye neden oldu.

HAYAT ARKADAŞI GÖKHAN SUAR HAYATINI KAYBETTİ

Hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından merak konusu olan Gökhan Suar, kamuoyuna merak konusu olsa da hayatına dair net bir açıklama bulunmuyor. Kamuoyunda kendisi hakkında detaylı bir bilgi yok. Ölüm nedeni hakkında da ani vefat olarak kayıtlara geçen Gökhan Suar’ın cenaze programı da belli oldu.

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 7 Kasım Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek. Ünlü oyuncu Yeşim Gül’le ise hayranları ve meslektaşları tarafından başsağlığı mesajları da teker teker gelmeye başladı.

Oyuncu Onur Büyüktopçu, Yeşil Gül ve Gökhan Suar’la birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak başsağlığını iletti.