Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi Türk televizyon tarihinde büyük bir yer edinin projelerin senaryolarını kaleme alan Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Televizyon dünyasında pek çok unutulmaz dizinin arkasında başarılı kalemiyle yerini alan ünlü senarist vefatıyla hem yakınlarını hem de Türk sanat camiasını derin bir hüzne boğdu. Güliz Kucur'un neden vefat ettiği ve cenaze programına ilişkin detaylar merak edildi. Peki, Güliz Kucur neden vefat etti? Güliz Kucur'un cenaze programı belli oldu mu? İşte Güliz Kucur'un vefatına ve cenaze programına ilişkin detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Usta senarist Güliz Kucur hayatını kaybetti! Deli Yürek, Aliye, Yabancı Damat'ın yazarıydı Türk televizyon tarihinin önemli projelerine imza atan senarist Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Güliz Kucur; Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi dizilerin senaryolarını kaleme almıştır. Usta senarist, bir dönem kanser tedavisi görmüştür. Güliz Kucur'un cenazesi 7 Kasım Cumartesi öğlen namazını müteakiben Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak ve Bahçeköy Mezarlığı'na defnedilecektir.

ÜNLÜ SENARİST GÜLİZ KUCUR VEFAT ETTİ!

Güliz Kucur, Türk televizyon tarihinde yayınlandıkları döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran birbirinden başarılı dizilerin senaryosuna imza atmıştı. Başarılı kariyeriyle ve ele aldığı yapımların senaristliğiyle adını geniş kitlelere duyuran usta isim, 61 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca birbirinden farklı projelerde görev alan Kucur, özellikle hemen herkesin büyük bir ilgiyle izlediği dizileriyle tanınıyordu.

Aile hikayelerinden drama kadar pek çok farklı eserde emeği geçen usta senarist, karakterleri ve hikayeleriyle izleyicilerin gönlünde yer edinen projeleri kaleme aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türk dizi tarihine damga vuran birçok unutulmaz dizinin yazarı Güliz Kucur vefat etti.

Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi birbirinden başarılı birçok yapımda emeği geçen Kucur, yayınlandıkları dönemlerde geniş kitlelerce izlenen dizilere imza attı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU!

Türk televizyon tarihine damga vuran birçok yapıma, senaryolarındaki katkısıyla imza atan Güliz Kucur, bir dönem kanser tedavisi görmüştü. 2015 yılında İstanbul Şişli'de rezidans dairesinden atlayarak intihar etmek istediği iddia edilen reyting rekortmeni dizilerin senaristi Kucur, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yıllar geçmesine rağmen televizyon tarihinin dikkat çeken projeleri arasında yer alan birçok diziyi kaleme alan Kucur, hayvansever kişiliğiyle de tanınıyordu.

Birbirinden farklı hikayeleri büyük bir ustalıkla kaleme alan Güliz Kucur'un bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kucur’un cenazesi bugün (7 Kasım Cumartesi) öğlen namazını müteakiben Hacı Sarıgül Camii’nden kaldırılacak. Usta senarist, kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı’nda defnedilecek.