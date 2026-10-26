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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 14:23

Yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca hayatını kaybetti! Film çekimleri sırasında fenalaşmıştı

Ünlü yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca, geçtiğimiz günlerde film çekimleri için gittiği Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çekimler sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Haberin ardından ünlü yönetmenden acı haber geldi. Senarist ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca hayatını kaybetti! Film çekimleri sırasında fenalaşmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 14:23

’nın ilçesine bağlı Kuzuluk bölgesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen film çekimleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca, edinilen bilgilere göre hayatını kaybetti.

YÖNETMEN MEHMET BİLGEHAN KARACA HAYATINI KAYBETTİ!

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, geçtiğimiz günlerde Sakarya’da bir film çekimleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sanat dünyasında panik ve endişeye neden olan durum sonrası Mehmet Bilgehan Karaca’nın yakınları hastaneden gelecek iyi bir haber bekliyordu.

Yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca hayatını kaybetti! Film çekimleri sırasında fenalaşmıştı

Ancak kamuoyunda yer alan haberlere göre, ünlü yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca, fenalaştığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 54 yaşında olduğu edinilen bilgiler arasında yer alırken, Mehmet Bilgehan Karaca’nın neden öldüğüne dair net bir bilgi bulunmuyor.

Yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca hayatını kaybetti! Film çekimleri sırasında fenalaşmıştı

FİLM ÇEKİMLERİ SIRASINDA FENALAŞMIŞTI

Senarist ve yapımcı Mehmet Bilgehan Karaca, 23 Ekim’de gerçekleştirilen film çekimleri sırasında yaşadığı bir rahatsızlık sonrası gündeme bomba gibi düştü. Aniden geçirdiği rahatsızlık sonrası hemen hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca hayatını kaybetti! Film çekimleri sırasında fenalaşmıştı

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk bölgesinde 23 Ekim’de gerçekleştirilen film çekimleri sırasında fenalaşan yönetmen, Mehmet Bilgehan Karaca, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, hastane de tedavi altında olan Mehmet Bilgehan Karaca hayatını kaybetti.

Yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca hayatını kaybetti! Film çekimleri sırasında fenalaşmıştı

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, cenazesi ’da defnedileceği de öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor. Ünlü ismin ‘Kurtlar ve Çakallar’ filmiyle tanındığı biliniyordu.

Yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca hayatını kaybetti! Film çekimleri sırasında fenalaşmıştı

MEHMET BİLGEHAN KARACA KİMDİR?

Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu olarak çalışan bir isim olarak çalışan Mehmet Bilgehan Kararca, aslen makine mühendisliği eğitimini aldığı ve daha sonrasında ise sinemaya yönelmesiyle gündeme geliyor. 54 yaşında olduğu bilinen Mehmet Bilgehan Karaca, sinema severler tarafından yakından takip edilen isimlerden biri oluyor.

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ETİKETLER
#ankara
#Sakarya
#akyazı
#Kuzuluk
#Mehmet Bilgehan Karaca
#Magazin
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