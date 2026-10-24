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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:51

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti. Sanat dünyasını derin bir hüzne boğan vefat haberinin ardından Engin Altan Düzyatan, acı haberi sosyal medyasından duyurdu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 14:51

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken , aldığı acı haberle adeta dünyası başına yıkıldı. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan, hayatını kaybetti. Sanat camiasını üzen haberi, Engin Altan Düzyatan sosyal medyasından duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ı kaybetti.
Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti.
Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Cenaze 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kalkacak.
Defin, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN’IN ACI GÜNÜ!

Oynadığı tarihi dizilerle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, ailesinden gelen acı haberle yıkıldı. Babası Mevlan Düzyatan’ı kaybettiği öğrenilen Altan Düzyatan sosyal medyasından yayınladığı paylaşımla duyurdu.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

Engin Altan Düzyatan, "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kalkacak, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir" açıklamasını yaptı.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

BABASI MEVLAN DÜZYATAN HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan hayranları tarafından yoğun ilgi ile takip edilirken sosyal medyasından yayınladığı bir paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Engin Altan Düzyatan paylaştığı acı haberle sanat dünyasını ve yakınlarını derin bir hüzne boğdu.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti. Engin Altan Düzyatan, paylaştığı paylaşımında cenaze programına ilişkin bilgileri paylaşırken ünlü isimlerden de başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

Bu isimlerden biri de Türk sinemasının başarılı isimlerinden biri olan Hülya Koçyiğit oldu. Pek çok isim Engin Altan Düizyatan’a başsağlığı dilerken hayranları ve sevenleri tarafından da yakından takip edilen isimlerden biri oluyor.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Büyük dedeleri Balkan Türklerinden olduğu bilinen Altan Düzyatan, eğitim hayatına 1996 yılında başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne giren Düzyatan, mezun olduktan sonra İstanbul’a gelmiştir.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

Yeditepe İstanbul, Yol Ayrımı, Romantik Komedi, Koçum Benim, Diriliş Ertuğrul ve Anadolu Kartalları gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul’da ‘Ertuğrul Gazi’ karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, bu karakterle geniş kitlelerce tanınmıştır.

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ETİKETLER
#engin altan düzyatan
#sosyal medya
#Mevlan Düzyatan
#Bostanlı Beşikçioğlu Camii
#Çeşme Çakabey Mezarlığı
#Magazin
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