Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, aldığı acı haberle adeta dünyası başına yıkıldı. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan, hayatını kaybetti. Sanat camiasını üzen haberi, Engin Altan Düzyatan sosyal medyasından duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ı kaybetti. Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kalkacak. Defin, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na yapılacak.

OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN’IN ACI GÜNÜ!

Oynadığı tarihi dizilerle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, ailesinden gelen acı haberle yıkıldı. Babası Mevlan Düzyatan’ı kaybettiği öğrenilen Altan Düzyatan sosyal medyasından yayınladığı paylaşımla duyurdu.

Engin Altan Düzyatan, "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kalkacak, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir" açıklamasını yaptı.

BABASI MEVLAN DÜZYATAN HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan hayranları tarafından yoğun ilgi ile takip edilirken sosyal medyasından yayınladığı bir paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Engin Altan Düzyatan paylaştığı acı haberle sanat dünyasını ve yakınlarını derin bir hüzne boğdu.

Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti. Engin Altan Düzyatan, paylaştığı paylaşımında cenaze programına ilişkin bilgileri paylaşırken ünlü isimlerden de başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Bu isimlerden biri de Türk sinemasının başarılı isimlerinden biri olan Hülya Koçyiğit oldu. Pek çok isim Engin Altan Düizyatan’a başsağlığı dilerken hayranları ve sevenleri tarafından da yakından takip edilen isimlerden biri oluyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Büyük dedeleri Balkan Türklerinden olduğu bilinen Altan Düzyatan, eğitim hayatına 1996 yılında başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne giren Düzyatan, mezun olduktan sonra İstanbul’a gelmiştir.

Yeditepe İstanbul, Yol Ayrımı, Romantik Komedi, Koçum Benim, Diriliş Ertuğrul ve Anadolu Kartalları gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul’da ‘Ertuğrul Gazi’ karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, bu karakterle geniş kitlelerce tanınmıştır.